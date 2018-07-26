Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|26 июл 2018|14:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+30oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+19oC
+29oC
Завтра | Облачно |
  73.82  |  $  62.95

Общество | На улице Леонова после сноса гаражей построят многоквартирный дом

26.07.2018|13:57
Печать

На улице Леонова, 2, в Пензе после сноса незаконно размещенных 60 гаражей построят многоквартирный дом. Речь об этом шла на выездном совещании под руководством мэра города Виктора Кувайцева в четверг, 26 июля.

Глава администрации проверил, как организованы работы по благоустройству территории после демонтажа самовольно установленных конструкций. Освободившуюся зону приводит в порядок фирма, которая арендовала землю под возведение жилья.

На время строительных работ территорию должны обнести забором. Из-за этого может возникнуть спорная ситуация с проездом жителей дома № 2 к объектам социального значения.

Выяснилось также, что земля под домом не отмежевана и детская площадка находится на арендуемом застройщиком участке. Поэтому игровые элементы придется переносить.

Виктор Кувайцев поручил начальнику управления градостроительства и архитектуры Нине Кутыревой, ее заместителю Ирине Кочетковой и другим специалистам выехать на объект, чтобы продумать варианты выхода из сложившейся ситуации.

«В любом случае необходимо учесть интересы жителей. Если не будет иной возможности, будем предлагать другой участок застройщику», - процитировала мэра пресс-служба администрации Пензы.

0
0
0
0
Гость|26.07.2018 14:24|

Для кого построят?

Гость|26.07.2018 14:29|

Этот дом никому там не нужен! Предлагайте другой участок застройщику!

Гость|26.07.2018 14:32|

На ул. Сумская, 2, ни ул. Леонова, 2

Гость|26.07.2018 14:32|

На фото вообще какое-то Арбеково.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!