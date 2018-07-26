26.07.2018 | 13:57

На улице Леонова, 2, в Пензе после сноса незаконно размещенных 60 гаражей построят многоквартирный дом. Речь об этом шла на выездном совещании под руководством мэра города Виктора Кувайцева в четверг, 26 июля.

Глава администрации проверил, как организованы работы по благоустройству территории после демонтажа самовольно установленных конструкций. Освободившуюся зону приводит в порядок фирма, которая арендовала землю под возведение жилья.

На время строительных работ территорию должны обнести забором. Из-за этого может возникнуть спорная ситуация с проездом жителей дома № 2 к объектам социального значения.

Выяснилось также, что земля под домом не отмежевана и детская площадка находится на арендуемом застройщиком участке. Поэтому игровые элементы придется переносить.

Виктор Кувайцев поручил начальнику управления градостроительства и архитектуры Нине Кутыревой, ее заместителю Ирине Кочетковой и другим специалистам выехать на объект, чтобы продумать варианты выхода из сложившейся ситуации.

«В любом случае необходимо учесть интересы жителей. Если не будет иной возможности, будем предлагать другой участок застройщику», - процитировала мэра пресс-служба администрации Пензы.