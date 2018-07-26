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Общество | Мэрия Пензы выставляла на продажу непригодные для стройки участки

26.07.2018|12:27
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В четверг, 26 июля, на совещании в мэрии глава администрации Пензы Виктор Кувайцев заявил, что деятельность отдельных должностных лиц органа местного самоуправления повлекла негативные последствия.

Он сообщил, что со стороны застройщиков поступает много нареканий из-за невыдачи разрешения на строительство многоквартирных жилых домов по неким нормам законодательства.

«Подрядчики обратились в надзорные органы, дело дошло до генеральной прокуратуры, которая поправила нас», - пояснил мэр.

По его словам, в этом году администрация также столкнулась с проблемой невостребованности земельных участков, выставляемых на продажу.

«При внимательном рассмотрении оказалось, что участки формировались таким образом, что на них не было возможности что-либо строить, а управление градостроительства и архитектуры не знало, что управление муниципального имущества выставляет на торги земельные участки в таком виде», - констатировал Виктор Кувайцев.

По этой причине в ряде случаев администрация вынуждена была вернуть застройщикам деньги за приобретенные ранее и возвращенные наделы.

Кроме того, Виктор Кувайцев призвал подчиненных тщательнее следить за самовольным строительством в городе.

«Ко мне обращаются люди, проживающие в частном секторе с вопросом, как им подходить и подъезжать к своему дому. Оказывается, участок муниципальной земли, по которой они ходили, сформирован и продан некому ловкому частному лицу, который требует плату с жителей за проход по теперь уже его участку», - рассказал мэр.

23 июля на должность начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы была назначена Нина Кутырева. Она сменила Ирину Кочеткову, которая занимала этот пост с августа 2017 года. Руководителем управления муниципального имущества с 17 июля стал Денис Леонтьев, сменивший Наилю Алюшеву.

Виктор Кувайцев надеется, что перемены поспособствуют плодотворному труду и ознаменуют начало нового этапа в деятельности структур, сообщили в пресс-службе мэрии.

Источник — Фото www.penza-gorod.ru
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Гость|26.07.2018 12:43|

А чо в генпрокуратуре подвязок не было?

Гость|26.07.2018 12:44|

Правда, что все госслужащие сдают экзамены пот риммингу?

Гость|26.07.2018 12:58|

Цирк ,да и только.Глава администрации не в курсе (или якобы не в курсе),что творят его же подчинённые.Особенно "радует" что полезли выше ,через его "голову",значит всё таки знал!

Гость|26.07.2018 13:04|

Наивные, блаженные

Имя: Гость
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