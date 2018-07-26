26.07.2018 | 12:27

В четверг, 26 июля, на совещании в мэрии глава администрации Пензы Виктор Кувайцев заявил, что деятельность отдельных должностных лиц органа местного самоуправления повлекла негативные последствия.

Он сообщил, что со стороны застройщиков поступает много нареканий из-за невыдачи разрешения на строительство многоквартирных жилых домов по неким нормам законодательства.

«Подрядчики обратились в надзорные органы, дело дошло до генеральной прокуратуры, которая поправила нас», - пояснил мэр.

По его словам, в этом году администрация также столкнулась с проблемой невостребованности земельных участков, выставляемых на продажу.

«При внимательном рассмотрении оказалось, что участки формировались таким образом, что на них не было возможности что-либо строить, а управление градостроительства и архитектуры не знало, что управление муниципального имущества выставляет на торги земельные участки в таком виде», - констатировал Виктор Кувайцев.

По этой причине в ряде случаев администрация вынуждена была вернуть застройщикам деньги за приобретенные ранее и возвращенные наделы.

Кроме того, Виктор Кувайцев призвал подчиненных тщательнее следить за самовольным строительством в городе.

«Ко мне обращаются люди, проживающие в частном секторе с вопросом, как им подходить и подъезжать к своему дому. Оказывается, участок муниципальной земли, по которой они ходили, сформирован и продан некому ловкому частному лицу, который требует плату с жителей за проход по теперь уже его участку», - рассказал мэр.

23 июля на должность начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы была назначена Нина Кутырева. Она сменила Ирину Кочеткову, которая занимала этот пост с августа 2017 года. Руководителем управления муниципального имущества с 17 июля стал Денис Леонтьев, сменивший Наилю Алюшеву.

Виктор Кувайцев надеется, что перемены поспособствуют плодотворному труду и ознаменуют начало нового этапа в деятельности структур, сообщили в пресс-службе мэрии.