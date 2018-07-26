26.07.2018 | 13:28

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области - ООО «ТНС энерго Пенза» - подвел итоги внедренных клиентских сервисов и отметил их исключительную эффективность.

За шесть месяцев 2018 года контакт-центр компании принял более 45 000 звонков. Специалисты предоставили клиентам порядка 37 000 консультаций по телефону. Все более востребованным становится сервис автоинформирования. Свыше 8 000 обращений были обработаны в автоматическом режиме.

Активнее всего потребители использовали автоинформатор именно как способ передачи показаний приборов учета (57%), чем подтвердили легкость и оперативность данного сервиса. Позвонив по телефону 98-78-48, потребители в автоматическом режиме могут прослушать информацию о состоянии своих лицевых счетов, узнать сумму к оплате, адреса центров обслуживания клиентов и телефоны аварийных служб.

Получить консультацию специалиста, передать показания счетчика и сразу же оплатить потребленный ресурс из любой точки страны абонентам позволяет мобильное приложение «ТНС энерго», а именно функция «Личный кабинет». Более 8 000 клиентов компании, подключивших «Личный кабинет», по достоинству оценили его преимущества и удобство в использовании. Вся информация о показаниях и платежах в режиме онлайн сразу же отражается в базе данных, в лицевом счете потребителя.

Положительную оценку клиенты компании дали и сервисам, представленным на официальном сайте энергосбытовой компании penza.tns-e.ru. Более 17 000 потребителей электроэнергии осуществили оплату ресурса на сайте «ТНС энерго Пенза» без очереди и без комиссии, а сам процесс оплаты занимал порядка одной минуты.

С июня 2018 года пользователям сайта предоставляется дополнительная возможность легко и быстро осуществить единовременную оплату не только за электричество, но и за другие коммунальные услуги, например, за газ или воду. Необходимо лишь сформировать так называемый сводный платеж.

Оплату можно сделать по номеру лицевого счета, указав его в диалоговом окне выбранной услуги. Система произведет поиск задолженности и, в случае ее наличия, предложит добавить ее к платежу. После формирования корзины оплатить выбранные счета можно будет единым списанием и буквально в один клик.

«В планах гарантирующего поставщика мы отмечаем дальнейшее развитие и совершенствование дистанционных каналов взаимодействия клиентов с поставщиком в рамках утвержденной в компании программы по повышению качества обслуживания потребителей», - пояснил управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.

В компании считают, что повышенные социальные обязательства, которые накладывает статус гарантирующего поставщика, увеличивают и степень ответственности перед потребителями. ООО «ТНС энерго Пенза» не только обеспечивает надежное и бесперебойное энергоснабжение жителей и предприятий региона электричеством, но и дает возможность дистанционно осуществлять все необходимые операции, используя различные каналы взаимодействия.