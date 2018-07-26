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Общество | Глава региона проконсультировал собственницу комнаты на Кулибина, 10

26.07.2018|18:10
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Несмотря на проблемы со здоровьем, Любовь Минаева пришла на прием к главе региона Ивану Белозерцеву. Женщина, собственница комнаты в доме на Кулибина, 10, на сегодняшний день проживает в маневренном фонде. Губернатор рассказал горожанке, что в ближайшем будущем ситуация с ветхим и аварийным жильем прояснится.

«Планируется, что федеральная программа будет возобновлена с 1 января 2019 года. Ваш дом одним из первых в городе будет расселен, то есть вам будут выделены квартиры. Учитывая, что у вас было 36 квадратных метров, вам должны выдать квартиру площадью 36 квадратных метров», - рассказал Иван Белозерцев.

«В новой программе предусматривается, чтобы было не как раньше, по дате признания. У нас есть ряд аварийных домов, они будут первыми в очереди», - добавил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Участники программы смогут получить квартиру или выкуп за нее. Любовь Минаева подчеркнула, что, возможно, воспользуется этим правом, так как ранее ей выдали сертификат на улучшение жилищных условий в размере 596 тысяч рублей. В итоге у нее может получиться сумма, достаточная для приобретения частного дома.

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Гость|26.07.2018 20:08|

Единая Россия сказала, Единная Россия сделала! В перед господа!

Гость|26.07.2018 20:28|

А если было 10 метров,то хрен возьмёшь из сумки денег? Или общага в колхозе Заря?

Имя: Гость
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