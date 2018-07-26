26.07.2018 | 17:13

Екатерина Ли третий год отдыхает в «Сосновом бору». Она показала комнату, в которой живет еще с семью девочками.

«Вопреки тому, что женский коллектив называют змеиным клубком, у нас все замечательно. Нам не тесно: в корпусе мы проводим мало времени. Для того чтобы прийти поспать, вполне нормально», - отметила школьница.

Несмотря на то, что этот детский оздоровительный лагерь не является муниципальным, летние каникулы в «Сосновом бору» проводят сотни школьников из областного центра. Поэтому глава Пензы Валерий Савельев и депутаты городской думы приехали в Городищенский район, чтобы познакомиться с бытом и досугом подростков.

Первым делом комиссия отправилась в местную столовую. Особое внимание гости уделили и условиям, в которых живут ребята.

«Есть, конечно, определенные недочеты: это мебель, которую нужно обновлять, нужно ремонтировать корпуса. В некоторых надо ремонтировать крыши, менять окна. Руководство обещало постепенно все это сделать», - отметил Валерий Савельев.

Также шла речь об обеспечении безопасности школьников. В последнее время в регионе участились случаи, когда дети, облокотившись на москитные сетки, выпадали из окон. Во избежание несчастья в «Сосновом бору» на деревянные рамы прикрепили специальные защитные планки.

Роста детского травматизма не наблюдается и в соседнем лагере «Солнечная долина».

«Серьезных повреждений, увечий не было за 15 дней. Мелкие травмы, ушибы, царапины бывают», - сообщил старший врач детского оздоровительного лагеря Ислям Бахтеев. По его словам, для активных детей это вполне нормально.

В общей сложности в обоих лагерях за третью смену отдохнут порядка 700 детей из Пензы и области.