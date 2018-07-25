25.07.2018 | 15:14

Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Караван добрых дел» отчитался о работе за первое полугодие 2018-го. За шесть месяцев девятерым детям была оказана помощь на сумму 951 340 рублей.

Год начался с поездки в Мокшанский детский дом, где ребятам показали «Новогодние приключения Фиксиков». Также в январе благодаря поддержке неравнодушных пензенцев в Институте Святого Луки лечение прошла Эльвина Рамазанова.

Что касается деятельности фонда в феврале, то в этом месяце многодетной матери Наталье Егоровой помогли продуктами питания. Сотрудники фонда приняли участие в работе круглого стола на тему «Опыт пензенских НКО в решении социальных проблем области», который уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова проводила в рамках регионального форума «Инициатива-2018».

22 февраля работники фонда посетили ДШИ «Квинта», где прошел первый школьный фестиваль «Волшебные звуки», в котором принимали участие воспитанники народного отделения.

26 февраля представители «Каравана добрых дел» снова побывали в Мокшанском детском доме и исполнили желание одного из воспитанников – подарили сотовый телефон. Также сюда привезли средства бытовой химии и личной гигиены. Для всех воспитанников выступил дуэт «Арт-Галактика», детям показали представление «Путешествие по континентам Земли».

28 февраля в ДШИ «Квинта» ребята вместе с педагогами были участниками литературно-музыкальной композиции «Пройдись по Пензенскому краю...».

В начале марта были отправлены на лечение в Тулу двойняшки Варя и Вероника Смирновы. Варе было сделано восемь подкожных миотомий, Веронике - десять.

В канун Международного женского дня БФ «Караван добрых дел» устроил встречу для мам «особенных» детей. Для них провели игру «Каузальный интеллект». Также в преддверии 8 Марта благодаря неравнодушным пензенцам появилась необходимая сумма (150 000 рублей) на лечение Дениса Еськина, которому нужны были подбор и введение кетогенной диеты в МЦ «Мидеал».

7 марта благодаря совместной акции с «Улыбкой радуги» в «Дом Вероники» привезли предметы бытовой химии и личной гигиены.

В апреле прошла лечение Вероника Бобкова. У девочки ДЦП. Для курса реабилитации в МЦ «Сакура» Челябинска фонд собрал и оплатил счет в 149 000 рублей.

4 апреля в Пензенской школе-интернате вместе с волонтерами фонда провели акцию «Дари Добро». Ребята были не только зрителями, но и активными участниками.

В апреле председатель «Каравана добрых дел» Ольга Чистякова приняла участие в заседании Пензенского регионального отделения Союза женщин России, на котором шла речь о социально значимых региональных проектах по сохранению и укреплению основ семьи, родительства, детства. Также она побывала на семинаре «Сопровождение через всю жизнь», который провел «Квартал Луи». Там размышляли над вопросом «Что такое инвалидность?».

Благотворительный фонд «Караван добрых дел» совместно с Управлением внутренней политики Пензенской области организовали субботник, на котором представители благотворительных, детских, женских и молодежных общественных организаций вместе с жителями обустроили дворовые территории и детские площадки в Кривозерье.

5 мая на Олимпийской аллее во второй раз прошла городская акция «Весенняя гроза». В мероприятии приняли участие 400 человек. Все собранные средства пошли на покупку инвалидной коляски стоимостью 120 000 рублей для 11-летней Инны Мартыновой, у которой тяжелая форма ДЦП.

15 мая в региональном Законодательном собрании состоялась презентация проекта «Школа материнства», инициатором которого стал БФ «Караван добрых дел» и лично его руководитель Ольга Чистякова.

16 мая в школе имени М. Ю. Лермонтова состоялся благотворительный концерт в поддержку ученика этого учреждения Тимофея Николина. Мероприятие было подготовлено силами учащихся. Собранные средства (25 500 рублей) пошли на оплату лечения в санатории «Анапа» стоимостью 119 190 рублей, куда он отправился в июне.

24 мая семейное кафе «Донна» и «Караван добрых дел» провели день именинника для детей, состоящих на учете в Комплексном центре социальной защиты населения Первомайского района Пензы.

Также в мае сотрудники фонда побывали в гостях у Дарины Алмаевой. Благодаря неравнодушным пензенцам удалось собрать 67 600 рублей на специализированный тренажер «Велодоктор» для нее. Еще 163 400 рублей пошли на оплату курса лечения Максима Щапова (у мальчика аутизм) в Логоцентре О. И. Азовой в Москве.

1 июня фонд совместно с партнерами организовал Праздник первого дня лета для юных жителей Каменки. В том же месяце Варя и Вероника Смирновы благодаря фонду и спонсорам впервые посетили цирк.

Все желающие оказать содействие таким детям и семьям, а также те, кому необходима помощь, могут обратиться в фонд по телефону 8-937-416-82-42 или по e-mail fonddobro@inbox.ru. «Караван добрых дел» выражает благодарность всем, кто участвует в судьбе нуждающихся и делает взносы.