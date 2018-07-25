25.07.2018 | 09:49

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Пензенской области определили лучшего начальника караула по охране объектов уголовно-исполнительной системы. Там прошел второй этап смотра-конкурса профессионального мастерства.

В нем участвовали семь человек. Они состязались в строевой подготовке, где оценивались знания положений строевого устава, сдавали нормативы по физической подготовке, демонстрировали знания по специальной, огневой и боевой подготовке, выполняли первое спортивное упражнение из пистолета Макарова.

«По итогам соревнований третье место занял начальник караула ИК-4 Алексей Буданов. Второе место завоевал начальник караула ИК-7 Алексей Козлов. Победителем, набравшим наибольшее количество баллов, признан начальник караула СИЗО-1 Евгений Кадуличкин», - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН РФ.

Победители и призеры получили дипломы соревнований.