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Общество | В Пензе выбрали лучшего начальника караула по охране объектов

25.07.2018|09:49
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В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Пензенской области определили лучшего начальника караула по охране объектов уголовно-исполнительной системы. Там прошел второй этап смотра-конкурса профессионального мастерства.

В нем участвовали семь человек. Они состязались в строевой подготовке, где оценивались знания положений строевого устава, сдавали нормативы по физической подготовке, демонстрировали знания по специальной, огневой и боевой подготовке, выполняли первое спортивное упражнение из пистолета Макарова.

«По итогам соревнований третье место занял начальник караула ИК-4 Алексей Буданов. Второе место завоевал начальник караула ИК-7 Алексей Козлов. Победителем, набравшим наибольшее количество баллов, признан начальник караула СИЗО-1 Евгений Кадуличкин», - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН РФ.

Победители и призеры получили дипломы соревнований.

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Гость|25.07.2018 10:01|

Они охраняют от народа тех, кто под домашним арестом жопу греет???

Гость|25.07.2018 10:06|

Ого ,куда махнули

Гость|25.07.2018 10:21|

Светочей администрации администрации под домашним арестом у нас больше,чем в других регионах?

Имя: Гость
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