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Общество | В Пензе в перинатальном центре на свет появился младенец с тремя ногами

25.07.2018|18:24
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В перинатальном центре произошел случай, уникальный для пензенской, российской, да и, пожалуй, всей мировой медицины. На свет появился необычный ребенок - мальчик родился с тремя ногами.

Об этом стало известно из достоверных источников. Среди различных пороков этот, полимелия - увеличение количества конечностей, встречается довольно редко. Правда, всего несколько месяцев назад в Индии родилась девочка с тремя ножками.

Редчайший биологический феномен врачи назвали «близнец-паразит». При этой патологии зародыш одного близнеца поглощает второго, менее развитого. Разгадать загадку природы человеческой предстоит и пензенским специалистам.

Об аномалиях развития плода беременная женщина может узнать во время скрининговых анализов. Во время УЗИ доктор может показать даже пальчики на ручках и на ножках. Возможно, женщина, подарившая миру такого необычного малыша, не была обследована.

Но это лишь предположение, никаких официальных данных нет. Однако, если все подтвердится, пензенский мальчик с тремя ножками войдет в историю и уж точно в память здешних врачей, как и малыш, появившийся на свет с зубами. Это произошло несколько лет назад.

«Такие случаи относят к мутациям, которые возникают в результате экологически неблагоприятной обстановки. Эти случаи не единичны - бывает, что дети рождаются уже с зубами», - поясняла тогда врач-стоматолог Наталья Хватова.

Малыши с тремя ногами в Пензенской области еще не рождались.

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Гость|25.07.2018 18:51|

Шутить на эту тему совершенно не хочется... Дожили, блин.

Гость|25.07.2018 18:51|

Роженица случаем не из Леонидовки?

Гость|25.07.2018 19:00|

Гость писал(a):

Роженица случаем не из Леонидовки?
Мы все заложники Заречного и Леонидовки

Гость|25.07.2018 19:05|

И рыба дохлая плавает ...

Гость|25.07.2018 19:07|

Если это правда, то журналисты вообще бестактны. Каково сейчас родителям? А им бы сплетни в мир пустить

Дмитрий Н. Мотовилов|25.07.2018 19:11|

Кто выживет, будет 10 раз по сто лет жить...

Гость|25.07.2018 19:14|

Жутко жить тут

Гость|25.07.2018 19:14|

Вот, слушайте, что вам сыкуха в купальной шапочке говорит - будете продолжать загаживать город - у всех по третьей ноге на лбу отрастёт, свиньи. А то наставили они табличек с запретом купания, а водоёмы в порядок приводить даже не пытаются который год.

Гость|25.07.2018 19:16|

Гость писал(a):

Рак и монтирование,вот есть будущее
Сейчас монтажники обрадовались - их будущим назвали.

Гость|25.07.2018 19:16|

Цыганьё, однозначно

Гость|25.07.2018 19:18|

Усыплять надо такое существо .

Гость|25.07.2018 19:19|

Причины надо искать!Жалко и ребенка,и родителей.

Гость|25.07.2018 19:20|

Вот свершилось . И это только начало . Вы все обречены . Только не понимаете этого не видите этого вы все мёртвые . Случится апокалипсис , скоро уже . Говорили вам послушайте не послушали Петра Кузнецова . А ведь он прорицатель он предвидел это . Что страшно ? Черти с вурдалаками вокруг кочегарки танцуют вокруг костра из человеческих тел . Крематорий это порождение дьявола .

Гость|25.07.2018 19:23|

Гость писал(a):

Вот свершилось . И это только начало . Вы все обречены . Только не понимаете этого не видите этого вы все мёртвые . Случится апокалипсис , скоро уже . Говорили вам послушайте не послушали Петра Кузнецова . А ведь он прорицатель он предвидел это . Что страшно ? Черти с вурдалаками вокруг кочегарки танцуют вокруг костра из человеческих тел . Крематорий это порождение дьявола .
Накурился - иди проспись !

Гость|25.07.2018 19:24|

Заспиртовать в бутыль и в кунст - камеру , что в Питере .

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Имя: Гость
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