25.07.2018 | 18:24

В перинатальном центре произошел случай, уникальный для пензенской, российской, да и, пожалуй, всей мировой медицины. На свет появился необычный ребенок - мальчик родился с тремя ногами.

Об этом стало известно из достоверных источников. Среди различных пороков этот, полимелия - увеличение количества конечностей, встречается довольно редко. Правда, всего несколько месяцев назад в Индии родилась девочка с тремя ножками.

Редчайший биологический феномен врачи назвали «близнец-паразит». При этой патологии зародыш одного близнеца поглощает второго, менее развитого. Разгадать загадку природы человеческой предстоит и пензенским специалистам.

Об аномалиях развития плода беременная женщина может узнать во время скрининговых анализов. Во время УЗИ доктор может показать даже пальчики на ручках и на ножках. Возможно, женщина, подарившая миру такого необычного малыша, не была обследована.

Но это лишь предположение, никаких официальных данных нет. Однако, если все подтвердится, пензенский мальчик с тремя ножками войдет в историю и уж точно в память здешних врачей, как и малыш, появившийся на свет с зубами. Это произошло несколько лет назад.

«Такие случаи относят к мутациям, которые возникают в результате экологически неблагоприятной обстановки. Эти случаи не единичны - бывает, что дети рождаются уже с зубами», - поясняла тогда врач-стоматолог Наталья Хватова.

Малыши с тремя ногами в Пензенской области еще не рождались.