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Общество | В Пензе оценят историческую ценность портрета Лермонтова на стене колледжа

25.07.2018|17:23
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Изображение великого русского писателя Михаила Лермонтова на торцевой части здания медицинского колледжа со временем поблекло и скрылось за разросшимися деревьями. Лишь самые внимательные прохожие замечают за лапами елок печальный взор поэта.

«Жалко такого человека терять! Дерево срубим. Я порублю, с корнями. А прорисуют художники - разве их в Пензе мало? Вон училище внизу», - отметил прохожий.

«Лермонтова в трехлетнем возрасте привозили в этот дом», - заявил другой пензенец.

Вот только не мог здесь оказаться маленький Миша Лермонтов - здание построили в конце XIX века, а был он вместе с бабушкой в доме Столыпина на пересечении нынешних улиц Володарского и Карла Маркса. Историю, почему же изображение поэта появилось именно здесь, рассказал краевед профессор Владимир Первушкин.

«Это чисто выдумка была Георга Васильевича Мясникова. По многим улицам сносили угловые дома и делали микроскверы. Когда елочки были маленькие, его было видно. Как бы въезжаешь на улицу Лермонтова, и самого Михаила Юрьевича видно. А теперь деревья выросли, и получилось как бы ни к чему», - пояснил он.

Точную дату, когда был нарисован Лермонтов, затрудняются назвать даже историки, предположительно, это конец 70-х годов прошлого века. В настоящее время здание, в котором учатся будущие медики, является объектом культурного наследия.

Возможно ли сохранить выцветшую от времени настенную картину или она исчезнет, будет известно после оценки экспертов. Их руководство колледжа собирается пригласить для того, чтобы понять, имеет ли историческую ценность это изображение.

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Гость|25.07.2018 19:15|

Сдерут.

Гость|25.07.2018 19:43|

Дерева не трогайте, они живые.

Имя: Гость
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