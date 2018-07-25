25.07.2018 | 16:10

В Кузнецке на центральной аллее городского парка «Нескучный сад» установили фонтан в стиле барокко.

«Механизм сложный, нужно было подготовить основу под конструкцию, сделать разводку, подвести воду. Поскольку старое оборудование пришло в негодность, все начинали заново. На сегодняшний день остались работы по части электрики, но, думаю, уже в этом сезоне мы фонтан запустим», - сообщил директор парка Сергей Талаев.

В пресс-службе администрации Кузнецка подчеркнули, что пуск нового фонтана станет завершающим аккордом в благоустройстве городского парка, реконструкция которого началась в 2017 году.

Там уже заасфальтированы и обрамлены бордюрным камнем все аллеи, восстановлено в исконном виде ограждение, до конца июля должна быть отремонтирована входная группа.

«В вечернее время территорию парка освещают 22 новых светильника, еще 14 планируется установить в следующем году», - уточнили в пресс-службе.