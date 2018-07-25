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Общество | В Кузнецке в городском парке «Нескучный сад» установили фонтан

25.07.2018|16:10
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В Кузнецке на центральной аллее городского парка «Нескучный сад» установили фонтан в стиле барокко.

«Механизм сложный, нужно было подготовить основу под конструкцию, сделать разводку, подвести воду. Поскольку старое оборудование пришло в негодность, все начинали заново. На сегодняшний день остались работы по части электрики, но, думаю, уже в этом сезоне мы фонтан запустим», - сообщил директор парка Сергей Талаев.

В пресс-службе администрации Кузнецка подчеркнули, что пуск нового фонтана станет завершающим аккордом в благоустройстве городского парка, реконструкция которого началась в 2017 году.

Там уже заасфальтированы и обрамлены бордюрным камнем все аллеи, восстановлено в исконном виде ограждение, до конца июля должна быть отремонтирована входная группа.

«В вечернее время территорию парка освещают 22 новых светильника, еще 14 планируется установить в следующем году», - уточнили в пресс-службе.

Источник — Фото gorodkuzneck.ru
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Гость|25.07.2018 16:58|

В Кузнецке уже второй фонтан восстановили. А в Пензе, ждут приезда Матвиенко, которая прославит пензенский "уродину-фонтан"?

Гость|25.07.2018 17:13|

в кузнецке везде фонтаны.

Гость|25.07.2018 17:41|

И арку с кладбища перенесите туда. В знак процветания города.

Гость|25.07.2018 18:04|

Гость писал(a):

И арку с кладбища перенесите туда. В знак процветания города.
идиот. эту арку для тебя и сделали чтоб красивше занести туда где тебе место.

Имя: Гость
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