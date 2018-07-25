25.07.2018 | 10:57

В нескольких образовательных учреждениях Бековского района не принимали всех необходимых мер для обеспечения антитеррористической защищенности детей. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки.

В средних школах сел Вертуновка, Покровка, Сосновка, поселка Сахзавод, в школах № 1 и 2 поселка Беково и расположенных там же детских садах № 1 и 2 и детсаде «Солнышко» отсутствовали охранники, из-за чего в организациях не велось постоянного контроля над предупреждением террористических актов и чрезвычайных ситуаций.

По результатам проверок иски были направлены в суд. По решению служителей Фемид указанные школы и детсады должны до 31 декабря нанять сотрудников, имеющих лицензию на занятие охранной деятельностью.

«Решения суда в законную силу не вступили», - сообщили в пресс-службе Бековского районного суда.