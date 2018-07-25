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Общество | В Бековском районе в нескольких школах и детских садах не было охранников

25.07.2018|10:57
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В нескольких образовательных учреждениях Бековского района не принимали всех необходимых мер для обеспечения антитеррористической защищенности детей. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки.

В средних школах сел Вертуновка, Покровка, Сосновка, поселка Сахзавод, в школах № 1 и 2 поселка Беково и расположенных там же детских садах № 1 и 2 и детсаде «Солнышко» отсутствовали охранники, из-за чего в организациях не велось постоянного контроля над предупреждением террористических актов и чрезвычайных ситуаций.

По результатам проверок иски были направлены в суд. По решению служителей Фемид указанные школы и детсады должны до 31 декабря нанять сотрудников, имеющих лицензию на занятие охранной деятельностью.

«Решения суда в законную силу не вступили», - сообщили в пресс-службе Бековского районного суда.

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Гость|25.07.2018 11:10|

penzainform.ru писал(a):

школы и детсады должны до 31 декабря нанять сотрудников, имеющих лицензию на занятие охранной деятельностью.

Навязывание платных услуг запрещено законом. Учителей в школах не хватает это да, а охранник там нужен как козе баян.

Гость|25.07.2018 11:19|

Гость писал(a):

школы и детсады должны до 31 декабря нанять сотрудников, имеющих лицензию на занятие охранной деятельностью.
А за чей счет банкет???

Гость|25.07.2018 11:26|

Лучше спроси чье охранное агенство афелированно...

Гость|25.07.2018 11:32|

Гость писал(a):

А за чей счет банкет???

За твой естественно.

Имя: Гость
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