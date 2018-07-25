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Общество | В Башмаковском районе прокуратура добилась выделения лекарства ребенку

25.07.2018|09:23
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В ряде районов Пензенской области в ходе прокурорских проверок зафиксировали нарушение законодательства в сфере обращения лекарств.

В Башмаковском районе ребенок-инвалид, страдающий заболеванием сердечно-сосудистой системы, не получил необходимый препарат «Бозентан» из-за того, что представители медучреждения не обратились в областное министерство здравоохранения с заявкой на поставку лекарства.

Их действия поставили под угрозу жизнь и здоровье ребенка, препарат ему выдали только после вмешательства надзорного органа. Подобные нарушения также были установлены в Лопатинском, Мокшанском и Сердобском районах.

В нескольких аптеках Сердобского района не было лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов, также не соблюдались правила хранения средств. В Городищенском районе в двух аптеках 45 наименований лекарств продавали по завышенным ценам.

«По всем нарушениям органами прокуратуры области приняты исчерпывающие меры реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных лиц к ответственности», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|25.07.2018 10:00|

Да неужели. Всю область вертят с этими лекарствами

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