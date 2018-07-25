25.07.2018 | 10:18

В 2018 году в Пензенской области 53 многодетные семьи, в которых воспитываются 283 несовершеннолетних ребенка, улучшили свои жилищные условия. На эти цели из регионального бюджета было направлено 26,5 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе областного минтруда, 39 семей приобрели помещения, 14 - направили социальные выплаты на реконструкцию уже имевшихся индивидуальных домов.

Получить 500 000 рублей на приобретение, строительство или реконструкцию жилья могут семьи, воспитывающие пять и более несовершеннолетних детей и признанные органами местного самоуправления нуждающимися в помещении, предоставляемом по договору социального найма.

«С 2011 по 2018 год 280 многодетных семей Пензенской области воспользовались своим правом на улучшение жилищных условий. Из бюджета региона на эти цели направлено 141,7 млн рублей», - добавили в пресс-службе.