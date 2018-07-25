25.07.2018 | 17:48

Жители Пензы недоумевают, куда делись павильоны сразу с нескольких остановок. В разных районах областного центра вместо крытых конструкций лишь трафаретки указывают на место сбора потенциальных пассажиров маршруток и автобусов.

На улице Красной, где находятся два крупных учреждения - центр специализированных видов медицинской помощи и областная офтальмологическая больница, с обеих сторон дороги не оборудованы места для ожидающих транспорт.

«Больные очень часто идут отсюда с сумками, груженые. Как уехать? Поставить некуда, а самое главное - спрятаться некуда от непогоды», - посетовала прохожая.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. По словам руководства городского департамента ЖКХ, ситуацию исправят на восьми точках, там, где раньше располагались торгово-остановочные конструкции. Вместо них будут другие, называемые в народе «пустышками».

«Павильоны уже заказаны, их запустили в производство. Сейчас мы подготавливаем площадки. Как будут готовы площадки, сразу установим павильоны. Это будет организовано в ближайшее время», - пообещал директор департамента Максим Иванкин.

Стоимость обустройства одной остановки варьируется от 200 до 300 тысяч рублей.