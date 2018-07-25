25.07.2018 | 16:46

В Пензенском зоопарке появился новый постоялец - полуторагодовалая самочка зубра. Ее привезли из частного питомника, расположенного в Белинском районе.

Могучего потомка древнейших быков бизон по имени Татанка сразу воспринял как свою пару. Гигант, которому уже почти два года, вел одинокий образ жизни, и сотрудники зоопарка не хотели сразу подпускать его к зубру, решили закрыть в кормовой части загона.

«Там есть засов из достаточно прочных, как мы считали, труб. Однако Татанка распорядился иначе. Буквально в три часа он первый раз увидел свою невесту, а уже в восемь ограждение было им сломано и он оказался рядом с ней», - рассказала заведующая научно-просветительским отделом зоопарка Анна Иванова.

Бизон принял самку зубра очень тепло и сразу принялся за ней ухаживать. Он постоянно ее облизывает и не отходит ни на шаг, а вот его избранница пока скромничает. В будущем они могут дать потомство, так как являются генетически родственными видами. И поскольку чистых зубров на планете осталось очень мало, в зоопарках часто выводят гибриды. Кстати, имени у прибывшей невесты пока нет, право выбрать его предоставят общественности.

«На всех страничках в социальных сетях мы объявляем конкурс на лучшее имя для нашей новой жительницы. Любой житель города и гости города могут принять участие. Победитель получает пригласительные билеты в зоопарк, а также возможность первым увидеть нашу красавицу», - отметила пресс-секретарь Пензенского зоопарка Марина Кагина.

В природе зубры живут по 25-30 лет, вес крупных особей достигает тысячи килограммов. Удивительные по своей мощи, силе и величию звери в последнее время оказались на грани исчезновения и теперь взяты под охрану.