24.07.2018 | 10:56

В 2019 году в Заречном закроют на ремонт одно из старейших учреждений города - школу № 218, располагающуюся в здании СОШ № 217. Там планируют заменить системы отопления и канализации, обновить классы, установить другую мебель.

«Здание уже давно не соответствует современным санитарным и педагогическим требованиям», - заявила начальник департамента образования ЗАТО Елена Аникина.

Ремонт продлится два года. На это время учеников и педагогический коллектив распределят по другим школам.

«Уже в 2018-м уйдут малокомплектные первый, третий и седьмой классы. В следующем учебном году еще 8 классов уйдут в школу № 220, а один класс - в «Дидакт», - сообщается на портале «Заречье сегодня».

В рамках региональной программы в Заречном уже обновлены школы № 225 и 226, идет капремонт в СОШ № 216 «Дидакт».

«Мы постараемся сохранить классные коллективы, - заверила Елена Васильевна. - Педколлектив школы очень профессиональный, поэтому постараемся трудоустроить каждого педагога и сохранить ему нагрузку».

После окончания капремонта дети и педагоги по желанию смогут вернуться в родное образовательное учреждение.