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Общество | В Заречном школу № 218 закроют на двухлетний ремонт

24.07.2018|10:56
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В 2019 году в Заречном закроют на ремонт одно из старейших учреждений города - школу № 218, располагающуюся в здании СОШ № 217. Там планируют заменить системы отопления и канализации, обновить классы, установить другую мебель.

«Здание уже давно не соответствует современным санитарным и педагогическим требованиям», - заявила начальник департамента образования ЗАТО Елена Аникина.

Ремонт продлится два года. На это время учеников и педагогический коллектив распределят по другим школам.

«Уже в 2018-м уйдут малокомплектные первый, третий и седьмой классы. В следующем учебном году еще 8 классов уйдут в школу № 220, а один класс - в «Дидакт», - сообщается на портале «Заречье сегодня».

В рамках региональной программы в Заречном уже обновлены школы № 225 и 226, идет капремонт в СОШ № 216 «Дидакт».

«Мы постараемся сохранить классные коллективы, - заверила Елена Васильевна. - Педколлектив школы очень профессиональный, поэтому постараемся трудоустроить каждого педагога и сохранить ему нагрузку».

После окончания капремонта дети и педагоги по желанию смогут вернуться в родное образовательное учреждение.

Источник — Фото zarpressa.ru
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Гость|24.07.2018 11:21|

Уже в Зарике стали школы закрывать?

Гость|24.07.2018 11:35|

В Засечном за год огромную школу построили, а в Заречном два года только ремонтировать будут?

Гость|24.07.2018 11:38|

О какая новость, мысусимся в этой школе, а знать ничего и не знаем, спасибо Пензаинформ

Имя: Гость
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