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Общество | В центре Пензы навели порядок в местах массового отдыха горожан

24.07.2018|13:46
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Во вторник, 24 июля, в центре Пензы навели порядок на Московской улице и территориях, прилегающих к местам массового отдыха горожан.

На пешеходной улице, помимо ежедневной уборки, пропололи сорную траву, засыпали щебнем приствольные круги. В сквере Дениса Давыдова клумбы дополнили новыми цветами, в сквере В. Г. Белинского и на бульваре улицы Славы собрали упавшие ветки и мусор, в сквере имени Пушкина скосили траву.

С водной глади прибрежной зоны реки Суры в районе стелы «Росток» вывезли бытовой мусор и растительность. Набережную со стороны улицы Злобина привели в надлежащее санитарное состояние.

«С прибрежной зоны на протяжении от Бакунинского моста до подвесного собраны бутылки, окурки, целлофановые пакеты, пачки из-под сигарет, битое стекло, вывезено более 6 кубометров мусора на полигон по утилизации. Также осуществлен покос травы, вырублена поросль, подметены лестничные марши», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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