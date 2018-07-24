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Общество | В пензенском магазине «Красное и белое» хранили пиво около унитаза

24.07.2018|10:30
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Администратор магазина «Красное и белое» (ООО «Альфа Пенза»), оштрафованный постановлением Роспотребнадзора на 20 000 рублей, не добился отмены наказания ни в Ленинском районном, ни в Пензенском областном суде.

Работника торговой точки, расположенной на улице Урицкого, 74, привлекли к административной ответственности за нарушение требований и правил розничной продажи алкогольной продукции.

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора провели проверку в магазине в ноябре 2017 года. Они обнаружили, что в торговом зале на полу складирована и выставлена для продажи продукция в транспортной таре, упаковки не подготовили к продаже.

«В складском помещении и в санитарной комнате непосредственно на полу вблизи унитаза, водопроводных и канализационных труб, приборов отопления хранились пиво и безалкогольные газированные напитки», - сообщили в пресс-службе областного суда.

За перечисленные нарушения администратора «Красного и белого» оштрафовали. Тот посчитал, что его действия квалифицировали неверно, и подал жалобу сначала в районный суд, потом в областной. Однако обе инстанции оставили постановление Роспотребнадзора без изменения.

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Гость|24.07.2018 10:56|

Вот если бы наливали из унитаза...

Гость|24.07.2018 10:56|

так хорошо же было то, сидишь на унитазе и пивко попиваешь !

Гость|24.07.2018 11:00|

Пейте пиво пенное, ведь с мочёй оно цвета одного.

Гость|24.07.2018 11:07|

А что с пивом в герметичной упаковке будет около унитаза? И вообще, той ссанине, что продают под видом пива около унитаза самое место.

Гость|24.07.2018 11:08|

Массовая акция протеста против повышения пенсионного возраста состоится в Пензе 28 июля. Начало в 11.00 в сквере им. Дзержинского.

Гость|24.07.2018 11:12|

Вся Пенза унитаз.

Гость|24.07.2018 11:13|

Гость писал(a):

Вся Пенза унитаз.

Раздался голос из унитаза.

Гость|24.07.2018 11:20|

Собираемся.28 июля.Но власть ,что- нибудь придумает. В Москве вон грандиозный концерт устраивают,альтернативой митингу. ЭТи "Звезды" зажигать опять же не бесплатно будут.

Гость|24.07.2018 11:20|

Гость писал(a):

А что с пивом в герметичной упаковке будет около унитаза? И вообще, той ссанине, что продают под видом пива около унитаза самое место.
Тем более, что в рекламе КиБ предлагают "Пивной напиток" "Толстяк". Т.е. пива уже нет, только пивной напиток.

Гость|24.07.2018 11:26|

Заказуха от Бристоля

Гость|24.07.2018 11:29|

Пиво. Унитаз. Должен быть посредник...

Гость|24.07.2018 11:31|

Гость писал(a):

Пиво. Унитаз. Должен быть посредник...

Унитаз всегда внимательно, с сочувствием примет вас и выслушает вашу песню молодого барашка после обильного пивного возлияния.

Гость|24.07.2018 11:42|

Гость писал(a):

Пейте пиво пенное, ведь с мочёй оно цвета одного.
Тогда не пенное, а пенистое...

Гость|24.07.2018 11:43|

Красное и белое продают фуфло !

Гость|24.07.2018 11:56|

Всё пиво производится из порошка, добавляется спирт. Пиво вредит печени. Пейте , если цирроз не боитесь.

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Имя: Гость
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