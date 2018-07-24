24.07.2018 | 10:30

Администратор магазина «Красное и белое» (ООО «Альфа Пенза»), оштрафованный постановлением Роспотребнадзора на 20 000 рублей, не добился отмены наказания ни в Ленинском районном, ни в Пензенском областном суде.

Работника торговой точки, расположенной на улице Урицкого, 74, привлекли к административной ответственности за нарушение требований и правил розничной продажи алкогольной продукции.

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора провели проверку в магазине в ноябре 2017 года. Они обнаружили, что в торговом зале на полу складирована и выставлена для продажи продукция в транспортной таре, упаковки не подготовили к продаже.

«В складском помещении и в санитарной комнате непосредственно на полу вблизи унитаза, водопроводных и канализационных труб, приборов отопления хранились пиво и безалкогольные газированные напитки», - сообщили в пресс-службе областного суда.

За перечисленные нарушения администратора «Красного и белого» оштрафовали. Тот посчитал, что его действия квалифицировали неверно, и подал жалобу сначала в районный суд, потом в областной. Однако обе инстанции оставили постановление Роспотребнадзора без изменения.