Администратор магазина «Красное и белое» (ООО «Альфа Пенза»), оштрафованный постановлением Роспотребнадзора на 20 000 рублей, не добился отмены наказания ни в Ленинском районном, ни в Пензенском областном суде.
Работника торговой точки, расположенной на улице Урицкого, 74, привлекли к административной ответственности за нарушение требований и правил розничной продажи алкогольной продукции.
Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора провели проверку в магазине в ноябре 2017 года. Они обнаружили, что в торговом зале на полу складирована и выставлена для продажи продукция в транспортной таре, упаковки не подготовили к продаже.
«В складском помещении и в санитарной комнате непосредственно на полу вблизи унитаза, водопроводных и канализационных труб, приборов отопления хранились пиво и безалкогольные газированные напитки», - сообщили в пресс-службе областного суда.
За перечисленные нарушения администратора «Красного и белого» оштрафовали. Тот посчитал, что его действия квалифицировали неверно, и подал жалобу сначала в районный суд, потом в областной. Однако обе инстанции оставили постановление Роспотребнадзора без изменения.
Вот если бы наливали из унитаза...