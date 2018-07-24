24.07.2018 | 14:48

С 19 по 23 июля в пензенском детском саду № 8 «Машенька» проходила акция «Безопасные окна». Организаторы хотели привлечь внимание взрослых к опасности нахождения ребенка вблизи окон без присмотра и провести профилактику несчастных случаев выпадения несовершеннолетних.

С детьми младшего возраста общались в игровой форме, с ними провели беседы «Как избежать неприятностей», для старших подготовили презентации и организовали выставку плакатов и рисунков «Безопасные окна».

На информационных стендах в детском саду появились тематические памятки, в уголках для родителей поместили заметки «Не оставляйте маленького ребенка одного», «Открытое окно» и «Как учить ребенка дома правилам безопасности». Состоялись коллективные и индивидуальные встречи, на которых обсуждали данную проблему, а также групповые интерактивные родительские собрания «Безопасность детей – в наших руках».

«В заключение акции администрация ДОУ провела рейд по безопасности нахождения детей около окон и сделала вывод, что нахождение детей рядом с окнами можно считать безопасным», - сообщили в управлении образования Пензы.

Проведены коллективные и индивидуальные профилактические беседы с родителями «Ребенок в окне - это очень опасно!», в которых обращалось внимание на необходимость соблюдения правил безопасности по данной теме. Кроме того, прошли групповые интерактивные родительские собрания «Безопасность детей – в наших руках».

В Пензенской области участились факты падения малолетних детей из окон многоэтажных домов. 27 июня из окна квартиры на седьмом этаже дома № 67 на проспекте Строителей выпал 4-летний ребенок, спасти жизнь мальчика не удалось. В ночь с 15 на 16 июля из окна квартиры, расположенной на третьем этаже дома на проспекте Победы, вывалился ребенок такого же возраста. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и тупую травму живота.

Каждый случай находится на контроле областной прокуратуры.