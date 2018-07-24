24.07.2018 | 15:07

Сотрудники холдинга «Дионис» выступили с инициативой перечислить благотворительный взнос в размере однодневной заработной платы на строительство храмов в Пензе.

Сотрудники холдинга исповедуют и православное христианство, и ислам, и другие конфессии, поэтому одна часть собранных средств будет направлена через благотворительный фонд «Караван добрых дел» на восстановление Спасского кафедрального собора , а другая - через благотворительный фонд развития татарского духовного наследия «Сияние» на строительство Пензенской соборной мечети .

Ранее губернатор Иван Белозерцев призвал председателя Законодательного собрания Пензенской области Валерия Лидина, а также его заместителей и всех депутатов перечислить зарплату одного рабочего дня на завершение строительства религиозных сооружений. Различные подразделения правительства и сам глава региона уже приняли для себя положительное решение по вопросу о пожертвовании и подали соответствующие заявления в бухгалтерию.