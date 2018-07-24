24.07.2018 | 17:29

С 1 августа въезд на площадку вдоль здания мэрии и Пензгражданпроекта со стороны улицы Пушкина будет за деньги. В центре Пензы монтируют оборудование для платной парковки на 60 машино-мест.

«Я в этом здании работаю уже порядка восьми лет. И если честно, для меня это, конечно, будет очень проблематично. На каком основании здесь будет платная парковка, непонятно. Для меня это проблема. А вообще с парковками в городе Пензе дело обстоит очень плохо, очень мало мест», - поделился житель областного центра.

«Я против платных парковок. Люди будут искать места и бросать машины, а не платить. У нас менталитет такой у людей», - высказался другой горожанин.

У сквера имени Пушкина уже в ряд выстроены автомобили. Мест для временной стоянки машин не хватает. Люди бросают их и на проезжей части, если нет запрещающих дорожных знаков. Территория напротив в будни не пустует, горожане активно пользуются этой парковкой - все-таки административно-деловой центр Пензы.

«Пушкина - Маршала Жукова - стойка въезда. Заезжаем, получаем на въезде чек, ставим машину на парковку. После того как человек сколько-то отстоял, подходим к терминалу, оплачиваем. На стойке выезда прикладываем чек и уезжаем. То есть одна стойка въезда, одна стойка выезда и терминал оплаты», - пояснил директор Департамента ЖКХ г. Пензы Максим Иванкин.

За работой оборудования и культурой посетителей парковки будут наблюдать - здесь появятся камеры. Час парковки обойдется в 20 рублей.

«Первоначально будут работать в круглосуточном режиме. Посмотрим, сколько днем, сколько ночью. Возможно, в ночное время не будут работать. Мы сейчас оценим ситуацию, обстановку», - добавил Максим Иванкин.

«Это услуга, ее должны организовать. Услуга заключается прежде всего в удобстве. А если просто перегородить территорию и больше ничего не делать, это не совсем правильно», - отметил автомобилист.

К организации платных парковок в городе подходят постепенно. Предшественником этой стала площадка у областной больницы, ее обустроили еще в 2017-м, но уже в этом году переоборудуют. На это, а также на парковку на Пушкина потратят около четырех миллионов рублей.