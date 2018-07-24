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Общество | В Кузнецке начался капитальный ремонт творческого центра «Родина»

24.07.2018|12:55
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В Кузнецке приступили к капитальному ремонту творческого центра «Родина», построенного в 1982 году и считающегося главной сценой второго по величине города Пензенской области.

На обновление здания выделено около шести миллионов рублей. На эти средства будут отремонтированы фасад, вентиляционные люки дымоудаления. Предстоит также укрепить стены, восстановить и утеплить парапет на крыше. Все работы должны быть завершены до конца августа.

«25 июля состоится подписание контракта на ремонт вентиляционных люков. По словам директора учреждения Любови Борминцевой, они имеют огромное значение для пожарной безопасности и сохранят тепло на сцене, что ранее было огромной проблемой», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Уточняется, что работы будет проводить специализированная подрядная организация из Пензы.

Источник — Фото gorodkuzneck.ru
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