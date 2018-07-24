24.07.2018 | 10:03

В 2019 году в Пензе планируют открыть еще одну платную муниципальную парковку закрытого типа. На этот раз речь идет о стоянке на улице Гагарина (на углу с Леонова, в районе стадиона).

«На данной парковке предусмотрено 100 мест, ориентировочная прибыль с которых составит 1 440 000 рублей в год», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

В дальнейшем городские власти намерены обустроить парковки закрытого типа у областного онкологического диспансера (на 150 мест), на Соборной площади (на 90 мест), на улице Суворова, 90а, в районе магазина «Восток-Сервис» (на 50 мест), и на улице Пушкина, в районе сквера имени Пушкина (на 40 мест).

В настоящее время действует платная муниципальная парковка на улице Лермонтова на 50 мест, 1 августа должна открыться стоянка на улице Пушкина на 60 мест. Стоимость часа пользования в обоих случаях равна 20 рублям.