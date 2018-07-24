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Общество | В 2019 году на улице Гагарина откроется платная парковка на 100 мест

24.07.2018|10:03
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В 2019 году в Пензе планируют открыть еще одну платную муниципальную парковку закрытого типа. На этот раз речь идет о стоянке на улице Гагарина (на углу с Леонова, в районе стадиона).

«На данной парковке предусмотрено 100 мест, ориентировочная прибыль с которых составит 1 440 000 рублей в год», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

В дальнейшем городские власти намерены обустроить парковки закрытого типа у областного онкологического диспансера (на 150 мест), на Соборной площади (на 90 мест), на улице Суворова, 90а, в районе магазина «Восток-Сервис» (на 50 мест), и на улице Пушкина, в районе сквера имени Пушкина (на 40 мест).

В настоящее время действует платная муниципальная парковка на улице Лермонтова на 50 мест, 1 августа должна открыться стоянка на улице Пушкина на 60 мест. Стоимость часа пользования в обоих случаях равна 20 рублям.

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Гость|24.07.2018 10:44|

penzainform.ru писал(a):

ориентировочная прибыль с которых составит 1 440 000 рублей в год
ню... ню... раскатали губенки...

потомственный буртас никогда не поддастся на провокации и будет по прежнему парковаться на тротуарах и газонах.

Гость|24.07.2018 10:46|

Гость писал(a):

потомственный буртас никогда не поддастся на провокации и будет по прежнему парковаться на тротуарах и газонах.
ну и дурак

Гость|24.07.2018 10:47|

на Пензе-1 уже два года "работает" платная парковка.

Гость|24.07.2018 10:50|

Тех, кто не пользуется платными парковками нада сажать на 15 суток.

Имя: Гость
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