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Общество | Парковка на ул. Пушкина будет работать в платном и бесплатном режимах

24.07.2018|09:30
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1 августа на улице Пушкина в Пензе откроется платная муниципальная парковка на 60 мест. В понедельник, 23 июля, работники городской администрации во главе с мэром Виктором Кувайцевым прибыли на место, чтобы обсудить варианты наиболее безопасного заезда и выезда со стоянки.

Постановление о создании парковки мэр подписал 6 июня. Она будет работать платно и бесплатно в разное время суток, стоимость одного часа составит 20 рублей. Автоматический режим должен обеспечить ее рентабельность.

Продолжит действовать и переоборудованная парковка на улице Лермонтова, рассчитанная на 50 мест, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

«Наша главная задача - повышение уровня безопасности и благоустройства на дорогах. Для этого нужно грамотно организовать городское пространство, которое включает в себя и парковки, платные и бесплатные», - подчеркнул Виктор Кувайцев.

Источник — Фото www.penza-gorod.ru
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Гость|24.07.2018 09:45|

Ну и где в новости хоть слово, что penzainform.ru писал(a):

Парковка на ул. Пушкина будет работать в платном и бесплатном режимах

penzainform.ru писал(a):

чтобы обсудить варианты наиболее безопасного заезда и выезда со стоянки.
То есть никакого проекта не было, и все решается по ходу.

Гость|24.07.2018 09:46|

На фото видны разбитые бордюры, непорядок.

Гость|24.07.2018 09:48|

Парковки должны быть только платными. Владение автомобилем это не владение велосипедом. Если ты покупаешь машину будь добр нести ответственность.

Гость|24.07.2018 09:57|

Гость писал(a):

Парковки должны быть только платными
Привет тебе от инвалидов

Гость|24.07.2018 10:02|

Гость писал(a):

Парковки должны быть только платными. Владение автомобилем это не владение велосипедом. Если ты покупаешь машину будь добр нести ответственность.
Для некоторых, особенно многодетных семей, автомобиль - это не роскошь, а необходимость, многие залезли из за этого в большие долги. Думать надо обо всех!

Гость|24.07.2018 10:03|

penzainform.ru писал(a):

Продолжит действовать и переоборудованная парковка на улице Лермонтова
Идиотская разметка не позволяет без нарушения заехать на эту парковку, двигаясь со стороны ул. Красной. Зачем там лабиринт сплошных нарисовали.

Гость|24.07.2018 10:19|

Гость|24.07.2018 09:48|

Парковки должны быть только платными. Владение автомобилем это не владение велосипедом. Если ты покупаешь машину будь добр нести ответственность.

Как и владельцы домашних питомцев. Всё платно и только ответственно?

Гость|24.07.2018 10:29|

Владельцам своих питомцев нужно и убирать на улице за своими питомцами, с пакетиком ходить! ...хорошо быть кисою, хорошо собакою, где хочу попи.аю, где хочу покака..ю. Ужас какой-то! И без намордников ходят и никто не следит за этим. Интересно сколько административных протоколов составлено в текущем году на хозяев?

Гость|24.07.2018 10:33|

Походу бюджет пустой, нужно срочно пополнять. Прям думают они о простых смертных. И выбрали эту парковку не случайно, ибо там постоянно машины ставят. Днем редко,если не забита. Надеются теперь, что и не убавится посещаемость (кто там работает вряд ли будут искать места в другом месте) и не получится как с парковкой у Драмтеатра и денюшка пойдет.

Гость|24.07.2018 10:35|

Гость писал(a):

Парковки должны быть только платными. Владение автомобилем это не владение велосипедом. Если ты покупаешь машину будь добр нести ответственность.
Парковки должны быть только бесплатными, пока действует региональный транспортный налог, он платиться за возможность использования дорожной инфраструктуры и парковка часть этой инфраструктуры. А владение велосипедом, как накладывает ответственность, так как региональный транспортный налог не оплачен, а инфраструктура используется, так что для велосипедистов должно быть все платное!

Гость|24.07.2018 10:37|

Прибыли на место? Не иначе как на служебном транспорте привезли мэра и работников администрации?

Гость|24.07.2018 10:41|

Парковка входит во владение муниципалитетом, ему и решать платной она будет или бесплатной. Поскольку парковку нужно чистить, поддерживать в рабочем состоянии шлагбаум, асфальт, то конечно она будет платной.

Гость|24.07.2018 10:45|

Гость писал(a):

Поскольку парковку нужно чистить, поддерживать в рабочем состоянии шлагбаум, асфальт, то конечно она будет платной.
На это средства из регионально транспортного налога выделяются, никаких доп. бонусов быть им не должно, пусть ремешки потуже затянут, и не зачем народные деньги на нужды жрецов выделять.

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