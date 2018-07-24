Парковка на ул. Пушкина будет работать в платном и бесплатном режимах

24.07.2018 | 09:30

1 августа на улице Пушкина в Пензе откроется платная муниципальная парковка на 60 мест. В понедельник, 23 июля, работники городской администрации во главе с мэром Виктором Кувайцевым прибыли на место, чтобы обсудить варианты наиболее безопасного заезда и выезда со стоянки.

Постановление о создании парковки мэр подписал 6 июня. Она будет работать платно и бесплатно в разное время суток, стоимость одного часа составит 20 рублей. Автоматический режим должен обеспечить ее рентабельность.

Продолжит действовать и переоборудованная парковка на улице Лермонтова, рассчитанная на 50 мест, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

«Наша главная задача - повышение уровня безопасности и благоустройства на дорогах. Для этого нужно грамотно организовать городское пространство, которое включает в себя и парковки, платные и бесплатные», - подчеркнул Виктор Кувайцев.