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Общество | На улице Чаадаева закрасили семь надписей с рекламой наркотиков

24.07.2018|12:14
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В понедельник, 23 июля, в Железнодорожном районе Пензы сотрудники администрации провели рейд по выявлению и ликвидации рекламы наркотиков на улицах.

На предмет наличия надписей о сбыте курительных смесей и других наркотических веществ (с контактной информацией) проверяли заборы и фасады многоквартирных домов и административных зданий. Участники рейда побывали на улицах Чапаева, Чаадаева и Антонова.

«Выявлено и ликвидировано семь надписей на улице Чаадаева», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Гость|24.07.2018 12:36|

А краску в цвет они подобрать не смогли?

Гость|24.07.2018 12:39|

не..только белая халявная была)

Гость|24.07.2018 13:36|

На последнем фото вандализм в чистом виде. Кто оплатит ущерб?

Гость|24.07.2018 13:43|

Всего 7 и на одной улице? Даже не 700 ? всего 7 ???

Гость|24.07.2018 13:45|

Если по правильному, то не закрашивать надо, а контрольные закупки делать оперативникам и канал сбыта ликвидировать под корень

Гость|24.07.2018 13:46|

Гость писал(a):

Если по правильному, то не закрашивать надо, а контрольные закупки делать оперативникам и канал сбыта ликвидировать под корень
Нельзя, это кого надо бизнес.

Имя: Гость
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