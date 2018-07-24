24.07.2018 | 12:14

В понедельник, 23 июля, в Железнодорожном районе Пензы сотрудники администрации провели рейд по выявлению и ликвидации рекламы наркотиков на улицах.

На предмет наличия надписей о сбыте курительных смесей и других наркотических веществ (с контактной информацией) проверяли заборы и фасады многоквартирных домов и административных зданий. Участники рейда побывали на улицах Чапаева, Чаадаева и Антонова.

«Выявлено и ликвидировано семь надписей на улице Чаадаева», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.