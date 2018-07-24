24.07.2018 | 11:28

Мэр Виктор Кувайцев на совещании, состоявшемся во вторник, 24 июля, раскритиковал работу Департамента ЖКХ г. Пензы, который должен контролировать реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги».

В областном центре подрядчики, занимающиеся ремонтом, зачастую не выполняют работу в полном объеме, не делают примыканий, складируют стройматериалы на тротуарах, бросают дорожные знаки и др.

Многие претензии Виктор Кувайцев озвучил на аппаратном совещании накануне (брошенные пролеты ограждений и высыпанные на асфальт песок и чернозем на улице Володарского, неработающий светофор в центре города), однако за сутки департамент не устранил недостатки.

«Необходимо осуществлять ежедневный контроль за работой подрядчиков, которые в настоящее время предоставлены сами себе. Недоделки и ошибки, допущенные в ходе ремонта, выявленные больше недели назад, до сих пор не устранены. В чем дело?

В городе нет ни одной дороги и тротуара с законченным циклом работ. Люди справедливо нам указывают на нашу бесхозяйственность. Что значит - сделают потом? Кто это придумал такую технологию?» - возмутился мэр.

Виктор Кувайцев потребовал от своего заместителя Юрия Ильина и директора департамента ЖКХ Максима Иванкина принять оперативные меры и исправить ситуацию, сообщили в пресс-службе мэрии.

23 июля глава администрации Пензы, недовольный состоянием города, предложил реорганизовать структуры жилищно-коммунального комплекса. Он поручил своему заместителю Андрею Шевченко создать такое предприятие, которое смогло бы повысить уровень благоустройства, рационально используя бюджетные средства.