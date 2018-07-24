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Общество | Мэр Пензы упрекнул департамент ЖКХ в отсутствии контроля за ремонтом дорог

24.07.2018|11:28
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Мэр Виктор Кувайцев на совещании, состоявшемся во вторник, 24 июля, раскритиковал работу Департамента ЖКХ г. Пензы, который должен контролировать реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги».

В областном центре подрядчики, занимающиеся ремонтом, зачастую не выполняют работу в полном объеме, не делают примыканий, складируют стройматериалы на тротуарах, бросают дорожные знаки и др.

Многие претензии Виктор Кувайцев озвучил на аппаратном совещании накануне (брошенные пролеты ограждений и высыпанные на асфальт песок и чернозем на улице Володарского, неработающий светофор в центре города), однако за сутки департамент не устранил недостатки.

«Необходимо осуществлять ежедневный контроль за работой подрядчиков, которые в настоящее время предоставлены сами себе. Недоделки и ошибки, допущенные в ходе ремонта, выявленные больше недели назад, до сих пор не устранены. В чем дело?

В городе нет ни одной дороги и тротуара с законченным циклом работ. Люди справедливо нам указывают на нашу бесхозяйственность. Что значит - сделают потом? Кто это придумал такую технологию?» - возмутился мэр.

Виктор Кувайцев потребовал от своего заместителя Юрия Ильина и директора департамента ЖКХ Максима Иванкина принять оперативные меры и исправить ситуацию, сообщили в пресс-службе мэрии.

23 июля глава администрации Пензы, недовольный состоянием города, предложил реорганизовать структуры жилищно-коммунального комплекса. Он поручил своему заместителю Андрею Шевченко создать такое предприятие, которое смогло бы повысить уровень благоустройства, рационально используя бюджетные средства.

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Гость|24.07.2018 11:44|

Ну и трэш на фото! Что за рукожопые делали ?

Гость|24.07.2018 11:51|

лето уже закончилось, а ремонт так и не начался))) вот это красавцы, умеете работать)))

Гость|24.07.2018 12:03|

Напротив Востока на Антонова как положили один слой сфальта, накидали бордюров - так все и осталось. Срач, грязь, свалка. Никакого контроля.

Гость|24.07.2018 12:12|

На маршала Крылова срезали асфальт два месяца назад и все на этом. Положили асфальт только от церкви вверх до военного городка, а дальше почему то не стали, хотя асфальт срезали, ямы как всегда на маршала Крылова каждый год!а в этом даже заделывать не стали

Гость|24.07.2018 12:25|

Главное за карманами своими следить вовремя.

Имя: Гость
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