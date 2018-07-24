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Общество | Администрация Никольска заплатит 100 тысяч рублей за выбоины на дорогах

24.07.2018|15:25
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Администрацию Никольска признали виновной в нарушении требований по обеспечению безопасности дорожного движения в части содержания дорог.

8 мая сотрудник Госавтоинспекции составил протокол, зафиксировав наличие выбоин на проезжей части улиц Калинина, Комсомольской и Школьной, на двух участках обочины были ниже кромки автодороги на 9 сантиметров, что также недопустимо. Администрация города не только не приняла меры для устранения неполадок, но и не предупредила население о помехах.

«При назначении наказания суд принял во внимание смягчающие обстоятельства: оказание содействия органу, уполномоченному осуществлять производство по делу об административном правонарушении, а также отсутствие наступления каких-либо последствий совершения данного правонарушения и оперативное исправление выявленных нарушений на следующий день после получения представления», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

С учетом финансового положения администрации ее оштрафовали на 100 тысяч рублей, что меньше минимального размера наказания в подобных случаях.

Юридическое лицо не согласилось с таким решением и подало апелляционную жалобу, которая областным судом была оставлена без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу 19 июля.

В начале июня к ответственности за крупные выбоины на улице Московской привлекли замглавы администрации Нижнего Ломова.

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Гость|24.07.2018 15:56|

Вот бы и в Пензе составляли штрафы за выбоины на дорогах. Тогда бы чиновники не сидели без дела в своих кабинетах, а контролировали ремонт дорог круглосуточно.

Гость|24.07.2018 16:00|

Самая убитая дорога в Пензе - ул. Куприна. Там со скоростью более 5 км в час ездить нельзя: яма на яме в самом центре города в квартале от областной администрации. Там каждый день хоть кучу штрафов за яму на яме выписывать надо. ПОЗОР!!!

Гость|24.07.2018 16:03|

Гость писал(a):

Самая убитая дорога в Пензе - ул. Куприна.
Там даже пешком ходить опасно: можно все ноги переломать. И так из года в год. Одни торговые центры понастроили, к которым только по воздуху можно добраться

Гость|24.07.2018 16:04|

Сотрудники ГИБДД в Пензе все корумпированные. Могут что только взятки за экзамены по вождению брать. Выписать штраф чиновнику они просто не в состоянии - здоровья не хватает

Гость|24.07.2018 16:23|

penzainform.ru писал(a):

8 мая сотрудник Госавтоинспекции составил протокол, зафиксировав наличие выбоин на проезжей части улиц
В Пензе за выбоины штрафуют велосипедистов, так как это они наносят урон.

Гость|24.07.2018 16:37|

А в Пензе слабо? Кучу денег бы заработали и палок. А мы бы им помогли с адресами, пока Ильин сопли жует.

Гость|24.07.2018 16:58|

ну и заплатят, не из кармана же...

Имя: Гость
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