24.07.2018 | 15:25

Администрацию Никольска признали виновной в нарушении требований по обеспечению безопасности дорожного движения в части содержания дорог.

8 мая сотрудник Госавтоинспекции составил протокол, зафиксировав наличие выбоин на проезжей части улиц Калинина, Комсомольской и Школьной, на двух участках обочины были ниже кромки автодороги на 9 сантиметров, что также недопустимо. Администрация города не только не приняла меры для устранения неполадок, но и не предупредила население о помехах.

«При назначении наказания суд принял во внимание смягчающие обстоятельства: оказание содействия органу, уполномоченному осуществлять производство по делу об административном правонарушении, а также отсутствие наступления каких-либо последствий совершения данного правонарушения и оперативное исправление выявленных нарушений на следующий день после получения представления», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

С учетом финансового положения администрации ее оштрафовали на 100 тысяч рублей, что меньше минимального размера наказания в подобных случаях.

Юридическое лицо не согласилось с таким решением и подало апелляционную жалобу, которая областным судом была оставлена без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу 19 июля.

В начале июня к ответственности за крупные выбоины на улице Московской привлекли замглавы администрации Нижнего Ломова.