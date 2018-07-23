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Общество | В Заречном в течение трех суток днем будут отключать горячую воду

23.07.2018|09:34
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Начиная со вторника, 24 июля, и до 26-го числа в домах жителей Заречного отключат горячую воду.

И. о. начальника отдела городской инфраструктуры и жилищной политики администрации города Эдуард Дементьев пояснил, что в течение трех дней ресурс будет отсутствовать с 8:00 до 17:00.

«Подача горячей воды будет прекращена в связи с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей города», - сообщается на портале «Заречье сегодня».

В Пензе по состоянию на 18 июля без горячей воды оставались 207 домов, 19 детских садов, 14 школ и 1 больница.

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Гость|23.07.2018 10:11|

В Заречном думают о своих жителях, молодцы!

Гость|23.07.2018 10:22|

Ну емое, вот это сервис! Сообщают, пишут в СМИ, в Пезне просто берут и отключают нахрен, и никто даже не знает на сколько и отчего. В лучшем случае с утра застанешь водичку помяться перед работой.

Гость|23.07.2018 10:33|

Гость писал(a):

в Пезне просто берут и отключают нахрен
как правило на все лето

Имя: Гость
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