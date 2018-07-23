23.07.2018 | 09:34

Начиная со вторника, 24 июля, и до 26-го числа в домах жителей Заречного отключат горячую воду.

И. о. начальника отдела городской инфраструктуры и жилищной политики администрации города Эдуард Дементьев пояснил, что в течение трех дней ресурс будет отсутствовать с 8:00 до 17:00.

«Подача горячей воды будет прекращена в связи с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей города», - сообщается на портале «Заречье сегодня».

В Пензе по состоянию на 18 июля без горячей воды оставались 207 домов, 19 детских садов, 14 школ и 1 больница.