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Общество | В Пензенской области аграрии приступили к сбору урожая

23.07.2018|11:20
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В Пензенской области стартовала уборочная кампания. По данным регионального минсельхоза, в настоящее время уже намолочено 157 тонн зерна.

В Неверкинском и Спасском районах аграрии приступили к покосу озимой пшеницы. Культура собрана с площади 135 га, средняя урожайность составила 45 центнеров с гектара.

В Кузнецком, Мокшанском и Неверкинском районах начали убирать технические культуры, в частности озимый рыжик. Уже освобождена территория в 740 гектаров, валовой сбор составил 479 тонн при средней урожайности 6 центнеров с гектара.

«Всего в текущем году сельхозтоваропроизводителям предстоит убрать рыжик с площади 3,01 тысячи гектаров», - сообщили в пресс-службе Минсельхоза Пензенской области.

Зерновые и зернобобовые культуры в 2018 году занимают более 722 тысяч гектаров.

Источник — Фото www.mcx-penza.ru/
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Гость|23.07.2018 11:43|

аграрии говорите, о вот комбайнеры вообще в курсе, что они аграрии ?

Гость|23.07.2018 11:46|

Слова крестьянин нынешние журналюхи не знают, аграрии."Он был монтёром Ваней, но в духе парижан, себе присвоил званье - электротехник Жан".

Гость|23.07.2018 11:47|

Гость писал(a):

себе присвоил званье - электротехник Жан".
И чё?

Имя: Гость
Комментарий:

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