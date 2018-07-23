23.07.2018 | 11:20

В Пензенской области стартовала уборочная кампания. По данным регионального минсельхоза, в настоящее время уже намолочено 157 тонн зерна.

В Неверкинском и Спасском районах аграрии приступили к покосу озимой пшеницы. Культура собрана с площади 135 га, средняя урожайность составила 45 центнеров с гектара.

В Кузнецком, Мокшанском и Неверкинском районах начали убирать технические культуры, в частности озимый рыжик. Уже освобождена территория в 740 гектаров, валовой сбор составил 479 тонн при средней урожайности 6 центнеров с гектара.

«Всего в текущем году сельхозтоваропроизводителям предстоит убрать рыжик с площади 3,01 тысячи гектаров», - сообщили в пресс-службе Минсельхоза Пензенской области.

Зерновые и зернобобовые культуры в 2018 году занимают более 722 тысяч гектаров.