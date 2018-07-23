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Общество | В Олимпийском парке монтируют новый детский игровой комплекс

23.07.2018|13:25
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В Олимпийском парке устанавливают детские игровые элементы, которые призваны заменить демонтированный комплекс «Каравелла», построенный в 2008 году на средства фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца».

«Каравеллу» убрали в связи с истечением срока ее эксплуатации. Новый комплекс для детей будет состоять из 11 конструкций, одну часть которых оборудует парк и две - спонсоры.

«В настоящее время специалисты приступили к установке трех основных элементов, которые будут смонтированы в течение двух ближайших дней», - сообщили в пресс-службе мэрии.

14 мая на заседании комиссии в Пензенской гордуме обсуждался вопрос о введении платы за отдельные качели или посещение всего комплекса.

«Какая-то территория будет бесплатной, а какая-то - в районе 50 рублей. Потому что надо, чтобы она охранялась, чтобы была камера. Учитывая настроение наших граждан, надо, чтобы они не доломали то, что мы установим», - поясняла начальник управления культуры Вера Фейгина.

«50 рублей - это дорого для Заводского района. Площадка была бесплатная - и будет платная. Люди скажут, специально снесли», - отмечал депутат Михаил Шленчик.

Как сообщили в мэрии в понедельник, 23 июля, игровой комплекс будет работать на безвозмездной основе.

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Гость|23.07.2018 14:17|

возможно такое что "какая-то территория " принадлежит интересам Швейгиной а Шлёпчику ничего не досталось посему он и бузит?

а по факту-сезон летний практически заканчивается а детям погулять поиграть негде-все снесли-парк практически гол!

Гость|23.07.2018 14:28|

А корабль в каком городе теперь будет стоять, пока ему и там не исполнится 10 лет?

Имя: Гость
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