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Общество | В Нижнеломовском районе фирма отдаст 200 000 штрафа за заросшую землю

23.07.2018|09:13
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ООО «Зерновая компания», на протяжении десяти лет арендующее участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 45,9 га в Кувак-Никольском сельсовете Нижнеломовского района, оштрафовано за нарушение земельного законодательства.

Организация не выполняла обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от водной и ветровой эрозии и предотвращению негативного воздействия на окружающую среду.

«На данной площади не проводится механическая обработка почвы: вспашка, посев сельскохозяйственных культур, агротехнические мероприятия по уходу за ними, отсутствуют признаки сенокошения и выпаса скота, вследствие чего участки заросли сорной травянистой растительностью с наличием на указанных площадях отдельно стоящих деревьев лиственных пород», - сообщила специалист Управления Россельхознадзора по Пензенской области и Республике Мордовия Лариса Якушкина.

В отношении ООО «Зерновая компания» составили протокол об административном правонарушении. Компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей.

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