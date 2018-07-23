23.07.2018 | 10:56

В Пензенской области завершен ремонт подъездной дороги к санаторию в Кичкилейке протяженностью 5 километров 200 метров.

На участке положен основной слой щебеночно-мастичного асфальтобетона, восстановлены пять водопропускных труб и автопавильон, заменено барьерное ограждение, усилены обочины.

«В настоящее время объект проходит процедуру приемки», - сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства и дорожного хозяйства.

Подрядная организация вела работы с опережением календарного графика, объект планировалось сдать раньше срока, установленного государственным контрактом.