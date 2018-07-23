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Общество | В Кичкилейке отремонтировали подъездную дорогу к санаторию

23.07.2018|10:56
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В Пензенской области завершен ремонт подъездной дороги к санаторию в Кичкилейке протяженностью 5 километров 200 метров.

На участке положен основной слой щебеночно-мастичного асфальтобетона, восстановлены пять водопропускных труб и автопавильон, заменено барьерное ограждение, усилены обочины.

«В настоящее время объект проходит процедуру приемки», - сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства и дорожного хозяйства.

Подрядная организация вела работы с опережением календарного графика, объект планировалось сдать раньше срока, установленного государственным контрактом.

Источник — Фото minstroy.pnzreg.ru
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