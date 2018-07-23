23.07.2018 | 12:07

В 2019 году в Пензенской области планируется отремонтировать 226 километров дорог местного значения с использованием субсидий дорожного фонда.

В частности, в Земетчинском районе намерены привести в порядок асфальтовое полотно между районным центром и селом Усердино, поселком Пролетарским и селом Крутец, а также подъезд к селу Старополянскому.

В Кузнецком районе хотят восстановить подъездную дорогу к селу Сухановка и путь от села Татарский Канадей до трассы М5 «Урал».

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что проектно-сметная документация по названным объектам уже готова. Руководству других муниципальных образований рекомендуют поторопиться с разработкой ПСД.