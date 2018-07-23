В 2019 году в Пензенской области планируется отремонтировать 226 километров дорог местного значения с использованием субсидий дорожного фонда.
В частности, в Земетчинском районе намерены привести в порядок асфальтовое полотно между районным центром и селом Усердино, поселком Пролетарским и селом Крутец, а также подъезд к селу Старополянскому.
В Кузнецком районе хотят восстановить подъездную дорогу к селу Сухановка и путь от села Татарский Канадей до трассы М5 «Урал».
В пресс-службе регионального правительства сообщили, что проектно-сметная документация по названным объектам уже готова. Руководству других муниципальных образований рекомендуют поторопиться с разработкой ПСД.
Хотят,но могут не сделать.