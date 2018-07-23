23.07.2018 | 17:56

На один день Город Спутник стал культурным центром Пензенской области. Здесь прошел региональный Сабантуй. Это исконно татарский праздник, который также называют праздником дружбы, так как он объединяет представителей разных национальностей.

На набережной Спутника можно было встретить русских и татар, мордву и чувашей. Все они пришли, чтобы от души повеселиться, отведать национальных угощений, показать свою силу и ловкость.

Сабантуй посетил и губернатор Иван Белозерцев. В своем поздравительном слове он поблагодарил татар за большой вклад в развитие Пензенской области и высоко оценил Город Спутник как площадку для проведения праздника.

«Комплекс домов, который строит Рафик Ибрагимов, является одним из лучших в Российской Федерации. В прошлом году его посещал Председатель Правительства РФ с министрами», - рассказал глава региона.

Во время официальной части губернатор вручил особо отличившимся жителям области грамоты и подарки. После награждения он посетил различные площадки праздника, побеседовал с народными умельцами и спортсменами, артистами и простыми пензенцами.

Перед гостями праздника выступили танцевальные и песенные коллективы Пензенской области и Республики Татарстан. На набережной были организованы мастер-классы по национальным ремеслам, выставка-ярмарка. Гости могли отведать блюда татарской кухни.

На спортивных площадках участники соревновались в поднятии гири, перетягивании каната, боях с мешками и разбивании кувшинов.

Одними из организаторов праздника стали представители Республики Татарстан.

«По приказу президента Рустама Минниханова каждый район Татарстана обязан в каком-то городе провести Сабантуй. Нам, к счастью, попался ваш прекрасный город. Он очень красивый», - поделился гость Спутника Ильяз.

«Думаю, такая прекрасно подготовленная площадка должна быть в каждом городе», - подчеркнул заместитель министра спорта России Сергей Косилов.

В целом Сабантуй в Спутнике получился ярким, зрелищным и запоминающимся. Гости отмечали, что праздник был организован на высоком уровне.

Уже в эти выходные жителей Спутника ждет еще одно большое событие. 28 июля на набережной состоится праздник в честь 20-летия компании «Термодом». Самое зрелищное мероприятие дня - открытый межрегиональный фестиваль фейерверков «Огни Спутника». Впервые в Пензе профессиональные пиротехнические команды со всей России устроят на набережной настоящий праздник света, огня и музыки.

Подробная информация о мероприятии на сайте penza-sputnik.ru, в разделе «Афиша».