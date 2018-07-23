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Общество | Сбитая на зебре жительница Шемышейки отсудила у водителя 70 000 рублей

23.07.2018|14:42
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Пенсионерка из Шемышейки отсудила компенсацию за моральный вред, нанесенный ей при дорожно-транспортном происшествии.

В декабре 2016 года водитель автомобиля Renault сбил ее на пешеходном переходе. В результате аварии женщина получила повреждения, квалифицирующиеся как вред здоровью средней тяжести.

Сельчанка просила взыскать с виновника ДТП 70 000 рублей, а также судебные расходы.

«При определении размера компенсации морального вреда суд исходил из того, что истцу были причинены нравственные страдания, которые заключались в переживаниях по поводу произошедшего, длительности лечения и ограничения возможности вести привычный образ жизни», - сообщили в Бессоновском районном суде.

В итоге требования пострадавшей были удовлетворены в полном объеме.

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Гость|23.07.2018 14:54|

Кто бы сомневался. Эти из пятки достанут.

Гость|23.07.2018 14:56|

Это вам не свое отдать, в долг...

Гость|23.07.2018 15:33|

Шемышейские они такие!! И топорами рубить и бухать. Они первые. Это Вам не шырь шавырь. Бойтесь Шемышейских невест в своём городу.

Имя: Гость
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