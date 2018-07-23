23.07.2018 | 14:42

Пенсионерка из Шемышейки отсудила компенсацию за моральный вред, нанесенный ей при дорожно-транспортном происшествии.

В декабре 2016 года водитель автомобиля Renault сбил ее на пешеходном переходе. В результате аварии женщина получила повреждения, квалифицирующиеся как вред здоровью средней тяжести.

Сельчанка просила взыскать с виновника ДТП 70 000 рублей, а также судебные расходы.

«При определении размера компенсации морального вреда суд исходил из того, что истцу были причинены нравственные страдания, которые заключались в переживаниях по поводу произошедшего, длительности лечения и ограничения возможности вести привычный образ жизни», - сообщили в Бессоновском районном суде.

В итоге требования пострадавшей были удовлетворены в полном объеме.