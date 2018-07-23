23.07.2018 | 14:23

Специалисты регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования обнаружили на территории Октябрьского района Пензы несанкционированные свалки. Они образовались на территориях садоводческих товариществ «Ромашка» и «Пограничное».

«На момент проведения мероприятия установить лиц, допустивших нарушение требований природоохранного законодательства, не представлялось возможным», - сообщили в пресс-службе минлесхоза.

Информация о свалках направлена в администрацию Пензы, чтобы та приняла меры по их ликвидации.

19 июля жительница областного центра рассказала о том, что берег реки Пензятки неподалеку от места, где она впадает в Суру, превращается в большую помойку. Женщина прислала фотографию, на которой запечатлены горы расколотых арбузов, пластиковых бутылок, пакетов и другого мусора.

«Это находится недалеко от подвесного моста на Десятую Артель, район Ухтинки. За этой речкой дачи начинаются», - пояснила пензячка.