23.07.2018 | 08:58

Сервис заказа такси «Максим» приглашает к сотрудничеству водителей с личным автомобилем в Пензе.

Многих людей не устраивает уровень их зарплаты. Некоторые стремятся, чтобы личный автомобиль окупал себя, а не стоял без дела, а есть те, кто просто любит ездить на автомобиле и хочет получать за это деньги. Ориентируясь на это, сервис «Максим» предлагает работу по свободному графику и возможность получать доход выше средней заработной платы в Пензе.

Водитель работает на себя и может выполнять заказы, когда удобно: «Максим» не требует выполнения плана. Заказов много, а комиссия за информационные услуги сервиса составляет всего 10% от стоимости поездки, поэтому можно рассчитывать на хороший заработок.

Еще один инструмент - мобильное приложение Taxsee Driver, это своеобразный мобильный офис, который позволит водителю совершать все необходимые для работы действия без участия оператора. Например, в приложении можно видеть ближайшие заказы, стоимость и маршрут поездки, переводить клиенту сдачу безналичным путем, оценивать поездку, общаться с другими водителями.

Рассчитать доход с сервисом «Максим» можно с помощью сайта-калькулятора maximdriver.ru. Для этого нужно выбрать класс автомобиля, расход топлива и продолжительность работы. Также на сайте есть возможность проверить, сколько заказов достаточно выполнить, чтобы заработать нужную сумму. Работа таксистом может стать не только источником постоянного дохода, но и первым шагом к развитию собственного бизнеса в сфере перевозок.

«Максим» отслеживает местоположение водителя и предлагает заказы с ближайшим адресом. В настройках мобильного приложения, с которым работает таксист, можно настроить автоматическое назначение на такие заказы. Каждый следующий пассажир будет находиться рядом с конечным адресом предыдущей поездки. Работая таким образом, водитель не будет тратить время на поиск заказов и сэкономит топливо.

Одна из самых распространенных ошибок начинающих таксистов - игнорировать недорогие заказы, где требуется проехать пару кварталов. Водители считают, что не смогут заработать на коротких поездках, и стоят без дела в ожидании более выгодных заказов. На самом деле они тратят свое время зря. Несколько коротких поездок могут принести больше прибыли, чем одна продолжительная.

Спрос на услуги такси зависит от времени, дней недели, погоды. В часы пик люди едут на работу и возвращаются домой, в выходные и праздники отправляются на отдых, в дождь не хотят идти пешком или ехать на общественном транспорте, в морозы и гололедицу отказываются от личных автомобилей. Количество заказов в эти периоды увеличивается в несколько раз, остается только выполнять их один за другим. А чем больше выполненных заказов, тем больше заработок.

Чтобы начать сотрудничество, необходимо заполнить анкету в разделе «Водителям» на сайте taximaxim.ru, позвонить по телефону 52-22-22 или обратиться в офис в Пензе по адресу: пр-т Победы, 16, эт. 1.