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Общество | Мэр Пензы раскритиковал коммунальщиков за небрежность

23.07.2018|12:51
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Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев недоволен небрежным отношением коммунальщиков к работе. Об этом он заявил на аппаратном совещании в понедельник, 23 июля.

«В настоящее время ведется ремонт тротуаров на улице Володарского. Привезли песок для ремонта тротуара, чернозем для подсыпки газонов. Высыпали на асфальте. Идет дождь, и все это плывет на улицу Московскую, а затем на улицу Кирова.

Никто из ответственных лиц этого не видит. В центре необходимо восстановить работу светофора. Мне отвечают, что сделают в течение трех дней. Откуда такая успокоенность, такое небрежное отношение к работе?» - возмутился мэр города.

В качестве еще одного примера Виктор Кувайцев привел ситуацию на углу улиц Володарского и Пушкина, где выложили плиткой тротуар.

«Два пролета ограждений оторвали и бросили. Имея столько должностных лиц и проверяющих, ситуацию исправить некому», - констатировал глава администрации.

Для более качественной и своевременной уборки улиц Виктор Кувайцев предложил реорганизовать соответствующие структуры жилищно-коммунального комплекса.

Он поручил своему заместителю Андрею Шевченко создать такое предприятие, которое смогло бы повысить уровень благоустройства, рационально используя бюджетные средства.

18 июля о соблюдении культуры производства говорил директор департамента ЖКХ Максим Иванкин. Он призвал рабочих, ремонтирующих дороги в областном центре, складировать строительные материалы аккуратно, чтобы после непогоды песок и щебень не оказывались на проезжей части.

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Гость|23.07.2018 13:04|

Разруха не в сортирах, а в головах. Проблема не в структурах, а в тех, кто в них руководит и работает.

Гость|23.07.2018 13:07|

Откуда новые светофоры на перекрестке Кирова - Суворова? У них уже часть светодиодов не горит.

penzainform.ru писал(a):

Никто из ответственных лиц этого не видит.
Ответственные лица - это когда несут ответственность, а в данном случае лица заинтересованные.

Гость|23.07.2018 13:18|

"Мэр Пензы раскритиковали коммунальщиков за небрежность"

Почему не "раскритиковал"? Он - мэр, что сделал - раскритиковал

Гость|23.07.2018 13:25|

да если не могут эти коммунальщики сделать, зачем их нанимать???? или все вы выгоду свою ищете??? наймите тех, кто работает добросовестно. правильно, если откаты брать так всегда и будет, удивляться тут нечему...

Гость|23.07.2018 13:30|

penzainform.ru писал(a):

Откуда такая успокоенность
Успокоенность у них так как уверены в своей безнаказанности. Потому как знают, что не накажут.

Гость|23.07.2018 13:37|

А к Брюханкову Денису Александровичу бывшему любимому заму а ныне директору ооо пик и дмитрию гоняеву нет претензий?

Гость|23.07.2018 14:00|

А еще очень предприимчиво отделывают квадраты возле зеленых насаждений на ул. Володарского. В начале (от Ивановских тканей)сделали ровными квадратами с отделкой бордюром, а дальше пошли ляпать как попало... Даже смешно. Про бордюры совсем забыли, видно и так сойдет или никто не заметит....

Гость|23.07.2018 14:03|

penzainform.ru писал(a):

Имея столько должностных лиц и проверяющих, ситуацию исправить некому», - констатировал глава администрации.
Сами развели управленцев, а как до дела доходит, так они друг на друга пальцем тычут и концов не найти. При этом дело так и не сделано. Увольте лишних-то, глядишь оставшиеся и зашевелятся. Мотивация - это то, чего нет у всего этого лягушачьего болота чинуш, чинков и подчинков.

Гость|23.07.2018 14:08|

Одни пустые слова. Реальных дел практически нет.

Имя: Гость
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