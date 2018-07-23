23.07.2018 | 12:51

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев недоволен небрежным отношением коммунальщиков к работе. Об этом он заявил на аппаратном совещании в понедельник, 23 июля.

«В настоящее время ведется ремонт тротуаров на улице Володарского. Привезли песок для ремонта тротуара, чернозем для подсыпки газонов. Высыпали на асфальте. Идет дождь, и все это плывет на улицу Московскую, а затем на улицу Кирова.

Никто из ответственных лиц этого не видит. В центре необходимо восстановить работу светофора. Мне отвечают, что сделают в течение трех дней. Откуда такая успокоенность, такое небрежное отношение к работе?» - возмутился мэр города.

В качестве еще одного примера Виктор Кувайцев привел ситуацию на углу улиц Володарского и Пушкина, где выложили плиткой тротуар.

«Два пролета ограждений оторвали и бросили. Имея столько должностных лиц и проверяющих, ситуацию исправить некому», - констатировал глава администрации.

Для более качественной и своевременной уборки улиц Виктор Кувайцев предложил реорганизовать соответствующие структуры жилищно-коммунального комплекса.

Он поручил своему заместителю Андрею Шевченко создать такое предприятие, которое смогло бы повысить уровень благоустройства, рационально используя бюджетные средства.

18 июля о соблюдении культуры производства говорил директор департамента ЖКХ Максим Иванкин. Он призвал рабочих, ремонтирующих дороги в областном центре, складировать строительные материалы аккуратно, чтобы после непогоды песок и щебень не оказывались на проезжей части.