23.07.2018 | 16:27

«МегаФон» запускает «умный» сервис предложений, которые разработаны специально и индивидуально для всех абонентов. В приложении «Личный кабинет» или по номеру 0909 каждый клиент в один клик может подключить скидку, бонус или дополнительные пакеты минут и Интернета, что позволит сделать связь более выгодной и подходящей именно ему.

Предложения подбираются с помощью больших данных, анализирующих информацию о потребительском поведении миллионов клиентов «МегаФона». Для абонентов список подходящих услуг будет обновляться регулярно.

Предложения состоят из трех категорий: дополнительные скидки на подходящие пользователю тарифы и опции; индивидуальные бонусы за пополнение счета в виде дополнительных минут на разговоры или гигабайтов на Интернет; специальные предложения на полезные клиенту сервисы: например, бесплатный доступ к «Яндекс.Музыке» или Boom, повышенный кешбэк в сервисе #Специи, пакет телеканалов в МегаФон.ТВ и так далее.

«До определенных пор индивидуальные предложения на рынке создавались операторами для корпоративных клиентов, но сегодня при помощи современных технологий, таких как аналитика больших данных и искусственный интеллект, мы можем создавать индивидуальные тарифы под каждого абонента на основе его потребительского опыта. Первый такой шаг – это запуск нашей линейки «Включайся!».

Сейчас, изучив поведение абонентов внутри тарифов, мы разработали предложения с личными параметрами. Самое главное, что это удобно и бесплатно: подключить индивидуальные предложения можно в один клик в Личном кабинете или по номеру 0909», - прокомментировал коммерческий директор компании «МегаФон» Влад Вольфсон.

Подробнее о персональных предложениях можно прочитать здесь.

«МегаФон» продолжает расширять экосистему цифровых услуг и создавать новые возможности для абонентов, улучшая клиентский опыт. Инвестируя в технологии и идеи, компания создает удобные и популярные сервисы: тарифная линейка «Включайся!», «МегаФон. Здоровье», кешбэк-сервис #Специи, МегаФон.ТВ, МегаФон.Путешествия, счет мобильного телефона в привязке к Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay и многое другое.

На конец первого квартала 2018 года число мобильных абонентов составляет 76,2 млн человек.