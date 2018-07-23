23.07.2018 | 16:05

В Кузнецке завершается капитальный ремонт паровой турбины в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Работы ведутся АО «Гидромаш-Групп».

В понедельник, 23 июля, на аппаратном совещании в местной администрации первый заместитель мэра Владимир Трошин сообщил, что в настоящее время на объекте ведутся регулировочные работы.

По его словам, пуск в дома кузнечан горячей воды, отключенной с 25 июня, начнется в названный на последнем совещании срок - 27 июля.

Изначально ресурс планировали вернуть 15 июля, однако во время ремонта паровой турбины выявили ряд серьезных дефектов агрегата. Оборудование было демонтировано и отправлено на ремонт в Челябинск.