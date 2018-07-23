Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|23 июл 2018|17:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+26oC
Завтра | Ливень |
  74.13  |  $  63.20

Общество | Капитальный ремонт паровой турбины в Кузнецке идет по графику

23.07.2018|16:05
Печать

В Кузнецке завершается капитальный ремонт паровой турбины в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Работы ведутся АО «Гидромаш-Групп».

В понедельник, 23 июля, на аппаратном совещании в местной администрации первый заместитель мэра Владимир Трошин сообщил, что в настоящее время на объекте ведутся регулировочные работы.

По его словам, пуск в дома кузнечан горячей воды, отключенной с 25 июня, начнется в названный на последнем совещании срок - 27 июля.

Изначально ресурс планировали вернуть 15 июля, однако во время ремонта паровой турбины выявили ряд серьезных дефектов агрегата. Оборудование было демонтировано и отправлено на ремонт в Челябинск.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!