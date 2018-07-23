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Общество | «Горводоканал РКС Пенза» начал онлайн-прием сообщений о проблемах с водой

23.07.2018|11:42
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«Российские коммунальные системы» запускают сервис «Водный сигнал» - онлайн-прием сообщений о проблемах с водоснабжением. Он позволит оперативно напрямую рассказывать диспетчеру горводоканала о перебоях с водой, открытых колодцах, некачественно выполненных заявках или других сбоях на водопроводных или канализационных сетях.

Горожанам достаточно иметь под рукой мобильный телефон или компьютер с доступом в Интернет. Нужно сделать фотографию коммунальной аварии, отправить ее на номер +7 902 340 03 54 через мессенджеры WhatsApp, Viber или на электронную почту adsgvk@gvkpenza.ru.

Также можно сообщить о ситуации через сайт водоканала www.penzavodokanal.ru, кликнув на кнопку «Сообщить о проблеме», загрузив фото и снабдив его необходимыми подробностями.

Все обращения будут рассмотрены и переданы специалистам для оперативного устранения проблемы в кратчайшие сроки.

Кроме того, благодаря «Водному сигналу» жители Пензы могут получить вознаграждение, выявив незаконное подключение к сетям водоснабжения. За каждое подтвердившееся сообщение о врезке компания гарантирует выплату в размере 15% от суммы, взысканной с нарушителя, но не более 10 тысяч рублей.

Сервис «Водный сигнал», позволяющий контролировать качество водоснабжения, уже работает на сайте «Горводоканал РКС Пенза».

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