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Общество | Вадим Супиков организовал традиционный шахматный турнир

22.07.2018|20:45
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Более 100 человек приняли участие в XIV турнире по молниеносным шахматам, который прошел в избирательном округе № 1 на базе средней школы № 8 им Н.С. Павлушкина в субботу, 21 июля.

Участники из Пензы и Заречного, Каменского, Шемышейского и Сосновоборского районов, а также гости из Москвы и Кубани приняли участие в традиционных лично-командных состязаниях, которые состоялись при содействии руководителя фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Пензенской области Вадима Супикова.

«Шахматы – уникальный вид спорта, который развивает ум, аналитические способности, быстроту принятия решений. Это состязание интеллектов, характеров, воли», - сказал парламентарий и пожелал всем спортсменам крепчайшего здоровья, весомых успехов не только в шахматах, но и в жизни.

Самому юному участнику соревнований всего 6 лет – это Павел Дуничев, а наиболее опытный – Юрий Белоголовцев, увлекается шахматами 62 года. Невзирая на возраст, каждый игрок должен был за время партии, которая продолжалась не более 10 минут, продемонстрировать свое мастерство, умение принимать быстрые и взвешенные решения, сохраняя при этом предельную концентрацию.

Шахматный турнир прошел на высоком спортивном и организационном уровне в рамках реализации депутатской программы «За здоровый образ жизни. Спорт против наркотиков» и был посвящен Международному дню шахмат, проводимому по инициативе ФИДЕ - Международной шахматной федерации.

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