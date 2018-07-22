22.07.2018 | 14:00

В субботу, 21 июля, на мотодроме «Сухановский» в Кузнецке провели мотофестиваль. На мероприятие приехали спортсмены из Самары, Тольятти и других городов Поволжья – всего более 300 человек, включая представителей Пензы и Кузнецка.

Главным событием дня стали состязания по мотобиатлону среди детей, любителей и профессионалов. Также прошли соревнования среди спортсменов на квадроциклах и мотоциклах с колясками. Победители и призеры получили денежные призы.

Гонщикам нужно было преодолеть трехкилометровую трассу с препятствиями в виде бревен и водных преград глубиной до 50 см, а также справиться с огневым рубежом.

«За каждый промах следовало 15 секунд штрафа ко времени прохождения дистанции», - уточнили в пресс-службе администрации Кузнецка.