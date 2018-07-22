Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|22 июл 2018|15:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+21oC
Завтра | Дождь |
  73.93  |  $  63.49

Общество | В Кузнецке прошли соревнования по мотобиатлону

22.07.2018|14:00
Печать

В субботу, 21 июля, на мотодроме «Сухановский» в Кузнецке провели мотофестиваль. На мероприятие приехали спортсмены из Самары, Тольятти и других городов Поволжья – всего более 300 человек, включая представителей Пензы и Кузнецка.

Главным событием дня стали состязания по мотобиатлону среди детей, любителей и профессионалов. Также прошли соревнования среди спортсменов на квадроциклах и мотоциклах с колясками. Победители и призеры получили денежные призы.

Гонщикам нужно было преодолеть трехкилометровую трассу с препятствиями в виде бревен и водных преград глубиной до 50 см, а также справиться с огневым рубежом.

«За каждый промах следовало 15 секунд штрафа ко времени прохождения дистанции», - уточнили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Источник — Фото gorodkuzneck.ru
0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!