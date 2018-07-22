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Общество | В августе для юных пензенцев организуют книжные пикники

22.07.2018|11:31
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1 августа в Пензенской областной библиотеке для детей и юношества стартует пятый сезон «Книжных пикников». Мероприятия будут проходить каждую среду с 16:00 до 18:00 в течение всего августа на улице Толстого, 8а.

Первую встречу решили назвать «АРТ-пикник». На свежем воздухе для пришедших детей и их родителей проведут мастер-классы по складыванию оригами и дизайну книжных закладок, а также презентуют новые книги. Более того, каждый ребенок сможет попробовать себя в роли актера.

«Музыка и танец помогут узнать звучание различных музыкальных инструментов и открыть секреты ритма, красоты и гармонии. А создание разноцветного бумажного витража и живописной радуги сделает это событие по-настоящему красочным и незабываемым», - сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.

8 августа пройдет пикник под названием «Пиратский квест», 15 августа состоится «Славянская ярмарка», 22-го числа гостей ждет «Космическое путешествие», а 29-го – «ЗОЖигательный БУМ».

Узнать подробности можно по телефону 94-58-17.

Источник — Фото minkult.pnzreg.ru
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