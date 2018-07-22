22.07.2018 | 13:08

На физкультурно-оздоровительный праздник, который был организован социальной службой Первомайского района, собрались два десятка мальчишек и девчонок.

«Принимают участие дети, стоящие на учете у нас в центре. Это многодетные семьи, опекунские, семьи с детьми-инвалидами», - пояснила организатор мероприятия Татьяна Лычагина.

В проведении акции не последнюю роль играли волонтеры. Например, Александр Скитович в ряды бесплатных помощников вступил несколько лет назад.

«Я получаю удовольствие от лиц тех детей, которым нравятся все эти мероприятия. Они получают наслаждение от этого», - отметил волонтер.

Веселые старты пришлись по душе и родителям ребят. Взрослые внимательно наблюдали за тем, как их дети бегали наперегонки с мячами.

Такие спортивные мероприятия для юных жителей Первомайского района устраивают приблизительно раз в месяц.