Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|22 июл 2018|16:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+22oC
Завтра | Ливень |
  73.93  |  $  63.49

Общество | Пензенские полицейские и общественники проводят рейды на пляжах

22.07.2018|15:13
Печать

Пензенские полицейские пошли на пляж по долгу службы. Люди в погонах совместно с представителями общественного совета при региональном УМВД проверяют, как ведут себя отдыхающие, нет ли граждан в состоянии алкогольного опьянения и кто сопровождает несовершеннолетних.

Сотрудники МВД отправились в рейд по пляжам Засечного. Здесь отдыхающих всегда хватает - и в выходные, и в будние дни.

«Родителям, а также несовершеннолетним были разъяснены правила поведения вблизи водоемов, на воде. Родителям особо указано на контроль за детьми, если они находятся с ними вблизи водоемов, а также в самих водоемах. Указано на то, что несовершеннолетние всегда должны находиться в поле зрения родителей и на водоемах должны находиться только с законными представителями», - пояснила старший инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Пензенском району Алла Карасева.

«Мы не нашли ни одной компании несовершеннолетних без сопровождения взрослых и не обнаружили компаний, распивающих спиртные напитки или в нетрезвом состоянии», - сообщила заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Ольга Логвина.

Проверять зоны отдыха полицейские и общественники намерены до конца купального сезона.

0
0
0
0
Гость|22.07.2018 15:27|

В народ.

Гость|22.07.2018 16:08|

Жаль ,что не перед Новым годом начали "профилактику". Нужно было два десятка трупов,что бы оторвать заднину от кресла в кабинете.

Гость|22.07.2018 16:17|

на водоемах в летнее время в Пензенской области возможно и стационарные круглосуточные посты организовать

в штатное расписание ввести должности порядка 100

и вот

на лето возможно спокойно отдыхать около водоемов

деньги

деньги т.е. финансирование для дополнительных выплат для вновь введенных в штатное расписание должностей возможно получить из бюджета

развивающаяся экономика работает экономика развиваеться , работает экономика

Гость|22.07.2018 16:41|

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!