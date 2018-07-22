22.07.2018 | 15:13

Пензенские полицейские пошли на пляж по долгу службы. Люди в погонах совместно с представителями общественного совета при региональном УМВД проверяют, как ведут себя отдыхающие, нет ли граждан в состоянии алкогольного опьянения и кто сопровождает несовершеннолетних.

Сотрудники МВД отправились в рейд по пляжам Засечного. Здесь отдыхающих всегда хватает - и в выходные, и в будние дни.

«Родителям, а также несовершеннолетним были разъяснены правила поведения вблизи водоемов, на воде. Родителям особо указано на контроль за детьми, если они находятся с ними вблизи водоемов, а также в самих водоемах. Указано на то, что несовершеннолетние всегда должны находиться в поле зрения родителей и на водоемах должны находиться только с законными представителями», - пояснила старший инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Пензенском району Алла Карасева.

«Мы не нашли ни одной компании несовершеннолетних без сопровождения взрослых и не обнаружили компаний, распивающих спиртные напитки или в нетрезвом состоянии», - сообщила заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Ольга Логвина.

Проверять зоны отдыха полицейские и общественники намерены до конца купального сезона.