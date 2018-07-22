22.07.2018 | 12:09

В воскресенье, 22 июля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев во время выездного совещания оценил работы по обустройству тротуаров и пешеходных зон в городе.

Мэр побывал на пересечении улиц Карла Маркса и Кирова, где в конце мая давал поручение вымостить плиткой территорию вокруг памятника В. Г. Белинскому и сделать тротуар. Проверив ход работ, градоначальник потребовал пресечь возможные проблемы с отводом воды с автодороги.

«Нужно исключить ситуацию, когда дождевые потоки вместе с газонной землей будут стекать на проезжую часть», - отметил Виктор Кувайцев.

Он поручил провести ремонт подпорной стенки вдоль тротуара и убраться на территории. Также рабочие должны соединить дорожки, ведущие к магазинам, с пешеходной зоной.

«Важно, чтобы все пешеходные связи имели законченный вид. В центральной части Пензы необходимо продолжить ремонт тротуаров на улицах Володарского, Славы, Советской, Пушкина. Определите объем работ и подготовьте сметную документацию», - нацелил Виктор Кувайцев.

Увеличить парковку и обустроить пешеходную зону должны также на Коммунистической улице.