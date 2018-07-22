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Общество | Мэр Пензы поручил привести в порядок подпорную стенку на площади Ленина

22.07.2018|11:01
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В Пензе на площади Ленина восстановят подпорную стенку. Такое распоряжение дал глава администрации города Виктор Кувайцев в воскресенье, 22 июля. Ремонт должны произвести в рамках действующего контракта.

«На сегодняшний день подрядная организация выполняет работы по подготовке песчаного основания под покрытие, ведется комплектация инертными материалами (песок, щебень)», - сообщили в пресс-службе администрации.

Реконструкция объекта началась во второй половине июня. Старое покрытие там планируют заменить на трехцветную гранитную плитку. Кроме того, стоянка станет в два раза меньше, на ее месте появится сквер. Стоимость проекта - 78 миллионов рублей.

Специалисты должны продумать все варианты переустройства инженерных сетей, проложенных на площади. Возможно, там сделают резервную трубу для переключения источника подачи воды на случай аварии.

Завершение ремонтных работ на площади Ленина запланировано на конец ноября. После укладки гранитного покрытия будут установлены скамейки и светильники, размечены клумбы.

Источник — Фото penza-gorod.ru
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Гость|22.07.2018 11:30|

На таких объектах забор должен быть прозрачным.

Гость|22.07.2018 11:35|

Стенка подпорная, делами и прадедами в 20 веке строилась! Поэтому строителям надо отнестись с уважением и с максимальным вниманием выполнять работы.

Гость|22.07.2018 11:41|

ВЕЛИКОЕ распоряжение Главы администрации: хлопаем, хлопаем ..... Опыт на весь мир необходимо распространить.

Гость|22.07.2018 12:07|

penzainform.ru писал(a):

Завершение ремонтных работ на площади Ленина запланировано на конец ноября. После укладки гранитного покрытия будут установлены скамейки и светильники, размечены клумбы.
Конец ноября это уже начало новогодних приготовлений. Какие ещё скамейки и клумбы? На площади уже должна быть традиционная главная новогодняя Ёлка.

Имя: Гость
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