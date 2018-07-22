22.07.2018 | 11:01

В Пензе на площади Ленина восстановят подпорную стенку. Такое распоряжение дал глава администрации города Виктор Кувайцев в воскресенье, 22 июля. Ремонт должны произвести в рамках действующего контракта.

«На сегодняшний день подрядная организация выполняет работы по подготовке песчаного основания под покрытие, ведется комплектация инертными материалами (песок, щебень)», - сообщили в пресс-службе администрации.

Реконструкция объекта началась во второй половине июня. Старое покрытие там планируют заменить на трехцветную гранитную плитку. Кроме того, стоянка станет в два раза меньше, на ее месте появится сквер. Стоимость проекта - 78 миллионов рублей.

Специалисты должны продумать все варианты переустройства инженерных сетей, проложенных на площади. Возможно, там сделают резервную трубу для переключения источника подачи воды на случай аварии.

Завершение ремонтных работ на площади Ленина запланировано на конец ноября. После укладки гранитного покрытия будут установлены скамейки и светильники, размечены клумбы.