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Общество | Жители села Варваровка Каменского района погасят долг местного МУПа

21.07.2018|18:28
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В Доме культуры Варваровки Каменского района собрались местные жители, чтобы обсудить вопрос водоснабжения населенного пункта. Дело в том, что в селе имеется две скважины, одну из них энергетики отключили за долги. Сумма солидная.

«874 000, плюс пени 4 300 и госпошлина 43 600 рублей. Итого МУП ЖКХ «Варваровский» на сегодняшний день должен 922 тысячи рублей», - сообщил собравшимся глава сельсовета Николай Черушов.

Из-за того, что перестала работать скважина, жители нескольких улиц села остались без воды, после чего чиновники отправились на встречу с поставщиками услуги - и смогли договориться.

«Подписали мировое соглашение, которое нам дает рассрочку на полгода. То есть мы должны оплатить долги. Мы видим, что энергетики нам включили данную скважину», - пояснил глава администрации Каменского района Сергей Юркин.

«Давайте решим так: по тысяче с человека, закрываем все долги и, я вам обещаю, вот я, Здоров Юрий Владимирович, что таких долгов собираться больше не будет», - предложил житель села Здоров Юрий.

Местные чиновники изыскали деньги на замену насосов, которые питают Варваровку водой. Современное оборудование уже подключили.

«Установил я сюда, допустим, две атмосферы в магистраль, он набирает ее, ампераж падает, насос крутится медленнее и уже никак не сможет сгореть», - объяснил директор МУП ЖКХ «Варваровское» Александр Оськин.

Раз в десять дней активисты из числа населения, представители сельсовета и районной администрации будут собираться вместе и контролировать, как работают новые насосы и как идет сбор денег на погашение долгов по коммунальным платежам.

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Гость|21.07.2018 18:41|

Не, ну так-то лихо конечно, одни наплодили долгов, другие за них расплачиваются. Поможем так сказать всем миром... большое достижение властей, очень хорошее даже.

Гость|21.07.2018 18:42|

Да ладно, а говорят все отлично в Сурском крае. Приглашают вернуться из Московской области. Кому верить?

Имя: Гость
Комментарий:

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