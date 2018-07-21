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Общество | В Пензе подсветят здания гимназии № 4 и художественной школы № 3

21.07.2018|12:13
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В субботу, 21 июля, на совещании в администрации Пензы обсудили вопрос оформления архитектурного освещения зданий в областном центре.

Мэр Виктор Кувайцев подчеркнул, что в первую очередь необходимо подсветить строения на улицах Московской, Кирова и Володарского. Причем, по его мнению, необходимо активно привлекать к этому объекты бизнеса.

В этой связи глава Ленинского района Надежда Москвитина сообщила об уже достигнутых договоренностях с некоторыми предпринимателями.

Главный архитектор Пензы Сергей Петров отметил, что в текущем году планируется оформить освещение зданий гимназии № 4 и управления образования на улице Володарского, а также детской художественной школы № 3 на Бакунина.

«Денежные средства до исполнителей доведены», - пояснили в пресс-службе администрации Пензы.

Источник — Фото penza-gorod.ru
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Гость|21.07.2018 12:42|

А 43 школу и её окрестности не хотят хотя бы осветить по человечески ?

Гость|21.07.2018 13:17|

Смысла нет, там все загорожено, ходят полтора человека возле гимназии. Лучше бы действительно осветили место с большой проходимостью, а не это.

Имя: Гость
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