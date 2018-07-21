21.07.2018 | 12:13

В субботу, 21 июля, на совещании в администрации Пензы обсудили вопрос оформления архитектурного освещения зданий в областном центре.

Мэр Виктор Кувайцев подчеркнул, что в первую очередь необходимо подсветить строения на улицах Московской, Кирова и Володарского. Причем, по его мнению, необходимо активно привлекать к этому объекты бизнеса.

В этой связи глава Ленинского района Надежда Москвитина сообщила об уже достигнутых договоренностях с некоторыми предпринимателями.

Главный архитектор Пензы Сергей Петров отметил, что в текущем году планируется оформить освещение зданий гимназии № 4 и управления образования на улице Володарского, а также детской художественной школы № 3 на Бакунина.

«Денежные средства до исполнителей доведены», - пояснили в пресс-службе администрации Пензы.